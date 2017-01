Xavier Garcia Albiol, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El líder del PP a Catalunya i ex-alcalde de Badalona, ​​Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dimarts que la regidora de Participació i Convivència del municipi, Fàtima Taleb, que l'acusa dels insults xenòfobs que ha rebut , busca "criminalitzar" als veïns de la ciutat. "Els veïns de Badalona no són racistes i no hi ha problemes de xenofòbia", ha dit en una roda de premsa, i ha insistit que la regidora ha fet servir la seva condició religiosa per fer política i victimisme, en les seves paraules.Taleb (Guanyem Badalona en comú) ha assegurat haver estat víctima de delictes d'odi pel seu origen marroquí i la seva fe musulmana, i ho atribueix als discursos xenòfobs com els que, segons ella, realitza Albiol. La regidora ha expressat aquest dilluns a la pàgina web del seu partit que l'ex-alcalde es va dedicar durant el seu mandat "a sembrar l'odi i a dividir a la ciutadania" vinculant la pobresa, l'atur i la falta de seguretat a l'arribada de persones estrangeres.Albiol ha subratllat que és perillós fer aquest tipus de declaracions, ja que es pot "provocar la ira d'una part de la població", a més de conflictes seriosos i problemes de convivència, segons ell. "Des del PP i jo mateix condemnem qualsevol atac que es realitzi per motius de gènere, ètnia, religió o color de pell", ha afirmat, i ha dit que li agradaria que la solidaritat que s'ha mostrat a favor de Taleb es repetís quan s'insulta als regidors del PP.Albiol ha advertit al govern municipal que, "si segueix aquesta línia d'anar inculpant als veïns de Badalona", el PP interposarà una denúncia per defensar la seva honorabilitat i dignitat, i ha explicat que la regidora ha utilitzat el cas com a "excusa per tapar la seva incompetència "."Ens ha arribat la informació que els fets que denuncia aquesta senyora no seria una qüestió que anava pel carrer i la van insultar, sinó que va ser un incident de trànsit", ha revelat l'ex-alcalde, que ha expressat que la discussió s'hauria produït al carrer Quevedo. Ha assegurat que es tractaria d'"un encreuament de denúncies entre la regidora i la persona afectada", a causa que el vehicle en què viatjava Taleb es va aturar enmig de la via, provocant que s'aturés la circulació."Aquest fet demostraria i donaria més potència a la meva argumentació que a Badalona no s'insulta a les persones pel fet que portin un mocador", ha reclamat Albiol, tot i que ha dit que posarà en quarantena aquesta informació.

