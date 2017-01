Si trobeu artefactes explosius encara podrien tenir activa la càrrega. No els manipulis i truca al 112 perquè els TEDAX se n’encarreguin — Mossos (@mossos) 31 de enero de 2017

Els Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX) dels Mossos d'Esquadra han retirat una granada de morter que estava encastada a la paret d'una casa de Castelló de Farfanya (la Noguera). Els especialistes han realitzat l'operació sense incidents.​Aquest no és el primer cop que els agents localitzen i desactiven granades de la guerra. A la demarcació de Lleida hi van haver més d'un centenar d'operacions com aquesta durant el 2016. Una de les més espectaculars va ser l'explosió controlada d'un obús a Cervera ​Per aquest motiu, els mossos alerten que no s'han de manipular els artefactes que es trobin. Els agents indiquen que, en aquests casos, el que s'ha de fer és trucar al 112.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)