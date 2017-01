Barcelona ha deixat d’usar definitivament el nociu herbicida glifosat per eliminar les males herbes que creixen a la ciutat. El producte ha estat considerat per l’OMS “un probable cancerigen per als éssers humans” i l’any passat el va declarar dins d’una categoria altament tòxica. Els treballadors de Parcs i Jardins i les associacions ecologistes feia anys que reclamaven a l’Ajuntament que retirés l’herbicida, que l’empresa Monsanto comercialitza amb el nom de Round-Up.D’aquesta manera, Parcs i Jardins només aplicarà a partir d’ara mesures ecològiques, evitarà les podes excessives i procurarà usar espècies adaptades al medi. Les mesures que el consistori ha constatat que són efectives s’aniran desplegant paulatinament fins al 2020. “Haurem de gestionar diferents els arbres i els parcs i, alhora, canviarà la fesomia de la ciutat i incrementarà el verd als carrers. És una bona notícia per a la salut dels ciutadans”, ha explicat el comissionat d’Ecologia del consistori, Frederic Ximeno.El desembre del 2015, el consistori va decidir, per unanimitat i a petició de les entitats, deixar-lo d’emprar. Des d’aleshores, l’ajuntament va impulsar un pla pilot en 10 barris de Barcelona , tal com va explicar, en què s’han valorat quines són les mesures més efectives segons la fisonomia dels carrers i la seva proximitat a zones naturals. Durant aquest període de transició que ha durat tot un any, l’ús del glifosat ja havia disminuït –al maig s’havia reduït en un 34.Així, el consistori es compromet, d’entrada, a plantar gramínies, a fer encoixinats amb escorça de pi i a usar noves eines com el vapor d’aigua. Pel que fa al territori, en els escocells dels arbres es deixaran les herbes espontànies i es vetllarà per una bona integració amb l’espai urbà. Quan convingui s'eliminaran les herbes de manera manual o amb l'ús de maquinària específica.Pel que fa als encoixinats, el juliol del 2016 es va començar a aplicar en 1.000 escocells i aquest any s’actuarà sobre un miler més. Alhora, en les obres noves d’urbanitzacions de carrers, Parcs i Jardins inclourà la plantació de vivaces i gramínies en escocells i d’altres plantes autòctones. A més, es fomentarà la cogestió d’aquests espais amb els veïns, tal com ha recordat Ximeno, a qui es donarà consells per a la cura de les plantes.

