Jordi Bes

01/01/1970

El Gremi de Restauració vol que es modifiqui l'ordenança per a aquest estiu, i el tinent d'alcalde Jaume Collboni accepta flexibilitzar la norma però evita fixar un calendari | L'entitat reuneix barcelonins il·lustres en la presentació d'un Llibre Blanc per aconseguir una nova regulació, i rep el suport fins i tot d'Artur Mas: "No estem sols"