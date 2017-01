Les terrasses de Barcelona necessiten solucions adaptades a cada cas, i han de poder posar estufes a l'hivern i no haver d'adaptar els lavabos dels establiments emblemàtics als discapacitats. Són les receptes que el Gremi de Restauració ha presentat aquest dimarts de cara a modificar la polèmica ordenança de terrasses. El gremi demana un vestit a mida que entri en vigor aquest mateix estiu, i el govern d'Ada Colau accepta flexibilitzar la norma, però sense fixar calendaris, segons ha explicat el segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni.Les terrasses ja no són qualsevol cosa, com a mínim a jutjar per qui ha aconseguit reunir el Gremi sota un mateix sostre per defensar-les. L'expresident de la Generalitat Artur Mas; l'exalcalde Xavier Trias; el líder del PSC, Miquel Iceta, Collboni i una llarga llista d'il·lustres barcelonins han acudit a la presentació al Born del Llibre Blanc de les terrasses per empènyer que l'Ajuntament tramiti la nova ordenança abans de l'estiu."No estem sols", ha ressaltat el director del gremi, Roger Pallarols. A l'acte, celebrat a la Sala Moragas del centre cultural del Born, hi han acudit la vintena d'"experts" que han col·laborat en la redacció del document , com els periodistes Pilar Rahola i Xavier Sardà, l'escriptora Isabel-Clara Simó (flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes) i el dissenyador Javier Mariscal. El gremi es fa seves les conclusions, que impliquen fer un vestit a mida per a cada terrassa.Per defensar les seves reclamacions, els restauradors parteixen del fet que les terrasses són molt de Barcelona, a jutjar per un estudi que ha realitzat la Universitat de Barcelona a partir de 568 enquestes. El 82,9% dels usuaris són barcelonins i el 2,7% de la regió metropolitana, mentre que el 14,4% restant es reparteix entre turistes i excursionistes: habitants de la resta de Catalunya, de la resta de l'Estat i visitants estrangers. On s'hi registren més turistes és a Ciutat Vella (37,5%) i es constata que també s'usen a l'hivern, amb un 56% d'ocupació el desembre, quan s'ha fet l'enquesta.La principal petició que fa seva el gremi de cara a la revisió de l'ordenança l'ha verbalitzat el relator de la comissió, el periodista Daniel Domenjó. "Intentar aconseguir que a cada terrassa se li faci una solució a mida, un vestit a mida, cosa que no vol dir saltar-se les normes", ha afirmat Domenjó, el qual ha afegit que, l'ordenança, "com més curta i més clara sigui, millor". Entre les mesures que es demanen flexibilitzar figura permetre la instal·lació d'estufes a l'hivern.Hi han acudit tres dels quatre regidors socialistes al consistori –Collboni; el d'Arquitectura, Daniel Mòdol, i la de Comerç, Montserrat Ballarín-, però no n'hi ha hagut cap de BComú, els seus companys al govern que encapçala Ada Colau, si bé l'alcaldessa ja ha expressat al gremi que vol reunir-s'hi perquè li lliurin el Llibre Blanc. El grup municipal de CiU hi ha estat representada per quatre regidors, amb Trias al capdavant. També hi han acudit tres regidors de C's, una d'ERC i un del PP, però no n'hi havia cap de la CUP.

