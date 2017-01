Un home de 47 anys ha resultat ferit crític aquest dilluns al matí en ser atropellat per un bus de la línia H12 entre els carrers Gran Via i Villarroel, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident s’ha produït per causes que s’investiguen poc abans de les onze del matí.El vianant ha estat traslladat en estat molt greu a l’Hospital Clínic de Barcelona pel Sistema d’Emergències Mèdiques, que ha desplaçat tres unitats al lloc dels fets. Mentrestant, la Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes de l’accident.

