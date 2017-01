L'avió, en el moment de ser despenjat. Foto: ACN

Fins a la primavera estimat #aviodeltibidabo. Als teus 88 anys has tornat a fer història a #Barcelona pic.twitter.com/p0SpeI8yg1 — Parc Tibidabo (@parctibidabo) 31 de gener de 2017

L'històric i mític avió del parc d'atraccions del Tibidabo de Barcelona, amb 88 anys d'edat, ha estat despenjat per primera vegada aquest matí per tal de rehabilitar-lo. L'aparell va ser creat el 1928 i reprodueix una de les aeronaus que en aquell moment van fer el primer vol regular entre Barcelona i Madrid, “el primer pont aeri”, com ha comparat Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde de la ciutat.L'avió serà reparat en la seva part externa, “mantenint l'aspecte que té actualment”, segons ha explicat Joan Manel Esquius, cap de manteniment del parc. “Canviarem el fuselatge, la pell que recobreix l'exterior i canviarem alguns materials que estan una mica malmesos per la seva antiguitat”, ha apuntat. “Canviarem la fusta, la xapa i la fibra de vidre per una xapa d'alumini de tres mil·límetres”, ha conclòs.“Rehabilitarem l'avió sense que perdi l'essència”, ha assegurat Collboni. El segon tinent d'alcalde ha recordat amb humor que l'avió va ser el primer en el que moltes famílies barcelonines van poder volar.L'avió estarà arreglat de cara a la primavera. El parc té previst obrir la temporada el 4 de març.

