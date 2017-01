El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El Port de Barcelona ha operat aquest 2016 un total de 2,2 milions de contenidors TEU (equivalent als 20 peus de mida), el que representa un creixement del 14,5% interanual, segons ha informat aquest dimarts al matí el president de la instal·lació portuària, Sixte Cambra, en una roda de premsa. El comerç exterior de contenidors ha superat els 1,2 milions d’unitats, amb un increment del 3,8% en les exportacions (fins els 683.527) i un creixement del 8,7% en les importacions (fins els 518.480 contenidors). Pel que fa als principals mercats internacionals que operen al Port de Barcelona, destaca Àsia-Oceania, que representa el 77% de les importacions i el 43% de les exportacions (mesurades en contenidors TEU plens).Per països, la Xina representa per si sola una quota de mercat del 42% dels contenidors d’importació i ha registrat un creixement interanual del 13% aquest 2016. La Xina també lidera el rànquing dels països pel que fa a les exportacions, fet que demostra el potencial del gegant asiàtic, també com a mercat de consumidors, segons ha destacat el director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell. Amèrica concentra el 25% de les exportacions i el 9% de les importacions.Pel que fa al contingut de les exportacions que surten de la instal·lació catalana, estan liderades pel sector de l’alimentació, els béns d’equipament i la química elaborada, seguit dels pinsos i del paper i el cartró. Pel que fa a les importacions, els principals productes que arriben al Port de Barcelona són els productes del tèxtil, els béns d’equipament i les manufactures diverses. Durant el 2016, el moviment de vehicles al Port de Barcelona també ha crescut un 4%, fins assolir el rècord de 916.834 unitats. D’aquests, un total de 778.109 automòbils són de comerç exterior, amb un creixement del 3% de les exportacions i un increment del 20% de les importacions.El tràfic de passatgers al Port de Barcelona també ha registrat un màxim històric, amb 3.958.960 viatgers i un creixement del 6,5%, comptant usuaris de ferris i creuers. Els passatgers de ferris han arribat als 1,27 milions i han registrat un creixement del 9%, mentre que els creueristes han sumat 2,68 milions i han registrat un creixement del 5,6%. El Port de Barcelona ha actualitzat el seu estudi sobre l’impacte de l’activitat dels creurs sobre l’economia de la capital catalana (a partir d’un anàlisi de la UB) i ha conclòs que genera una despesa total 875 milions d’euros, un valor afegit brut de 457 milions d’euros, unes rendes del treball de 219 milions d’euros i 7.518 llocs de treball.Cambra ha recordat que el Port de Barcelona ha estat un cop més el que genera més activitat econòmica i més valor afegit de tot l’Estat. La instal·lació portuària ha generat uns beneficis de 33,2 milions d’euros (un 16% menys per l’impacte extraordinari de la venda d’actius durant el 2015), mentre que el flux de caixa ha arribat als 86,2 milions d’euros (un 17% interanual més). L’import net de la xifra de negoci s’ha mantingut estable en els 155,3 milions d’euros.El Port ha invertit 25,9 milions d’euros en diversos projectes aquest 2016, com les actuacions al voltant dels nous accessos ferroviaris, la terminal d’expedició/recepció del moll Prat, la urbanització de la ronda del Port, el nou accés viari i ferroviari al moll Àlvarez de la Campa o la remodelació de l’àrea pesquera. Pel que fa a les taxes, el Port ha demanat a l’Estat que s’introdueixi una modificació puntual en les bonificacions per motius ambientals i que passin del 5% al 40%. “Això pot ser un instrument per incentivar el respecte mediambiental i per atraure els vaixells més eficients”, ha apuntat Cambra.El Port disposa d’un pressupost de 135 milions per a inversions aquest 2017, que es destinaran a més accions al voltant dels nous accessos ferroviaris, la terminal intermodal, l’obra civil del nou ‘shiplift’ del moll Catalunya, la rehabilitació edifici Portal de la Pau, les actuacions necessàries per executar els projectes d’ICL, l’ampliació del moll Adossat, la urbanització de la terminal E creuers, i l’ampliació de la terminal ferroviària Príncep d’Espanya. Les principals inversions privades seran al voltant de la terminal d’ICL, la Marina Vela (que s’ha d’inaugurar aquest 2017), la Marina Barcelona 92 i la citada terminal E de Carnival.

