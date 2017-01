Tuits amb les dades personals dels Mossos filtrades per uns pirates informàtics el passat mes de maig

Els Mossos d’Esquadra i la policia espanyola han detingut aquest dimarts dues persones a Barcelona i una a Salamanca per la seva presumpta relació amb la filtració de la dades personals de més de 5.500 agents de la policia catalana després que el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) fos piratejat el maig de l'any passat.A la capital catalana, els Mossos han registrat un domicili del barri de Sants, on han detingut un home i una dona. També han intervingut nombrós material informàtic i documentació que s'haurà d'analitzar. A Salamanca, la policia espanyola ha detingut un home que també estaria implicat en els fets.Els pirates van difondre les dades a mitjans de març i van publicar un comunicat fals anunciant la refundació del SME com a sindicat dels “drets humans” i criticant l'actuació policial en els casos Benítez i Esther Quintana, entre d’altres.Ràpidament, el col·lectiu de ciberhackers Anonymus es va desvincular clarament de l'acció El jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona és qui coordina les investigacions, després d'admetre a tràmit a finals de maig la querella que el sindicat policial USPAC havia presentat per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. USPAC es va personar com a acusació popular en considerar que l'atac tenia com a objectiu "tot el col·lectiu d'agents" i com a finalitat la "coacció". El sindicat SME també havia presentat una querella com a organització i en nom de tots els agents afectats com a acusació particular.

