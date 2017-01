Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han rebutjat la petició de Ciutadans (C's) per fer comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al ple de la propera setmana per donar explicacions sobre el cas Santiago Vidal . La junta de portaveus del Parlament ha tractat la petició de C's, que exigia a Puigdemont que respongués en nom del Govern a les afirmacions de l'ex-jutge, una proposat que no ha prosperat malgrat els vots a favor de CSQEP, PSC, PP i la formació taronja.Fonts parlamentàries recollides per ACN han explicat que des de JxSí han argumentat que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ja tenia prevista una compareixença el 15 de febrer a la Comissió d’Afers Institucionals per tractar assumptes econòmics i que serà en aquest espai en el qual es podrà preguntar al Govern sobre altres qüestions. El PP manté la voluntat de demanar un ple extraordinari per forçar el Govern a debatre sobre el cas Vidal.Després que Junts pel Sí (JxSí) i la CUP hagin rebutjat la petició de Ciutadans (C's) per fer comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la formació taronja ha proposat crear una comissió d’investigació si persisteix el rebuig del Govern. Així ho ha confirmat el diputat de Ciutadans, Fernando de Parámo, en una roda de premsa al Parlament.Per tal de dur endavant aquesta iniciativa de manera immediata són necessaris els vots de tres grups parlamentaris. C's ja ha iniciat les converses amb la resta del partits, ha assegurat De Páramo. "Els ciutadans volen respostes i saber la veritat", ha reblat.Sobre la convocatòria del referèndum, el portaveu parlamentari de C's ha expressat que més que un full de ruta sembla un "laberint", i ha insistit que el canvi de dates i d'estratègia de forma continuada denota nerviosisme per part del Govern. De Páramo lamenta que el debat del referèndum acapari tots els esforços de l'executiu de Puigdemont, que haurien d’anar dirigits a solucionar "els problemes reals de les famílies catalanes".El portaveu parlamentari de CSQEP, Joan Coscubiela, també s'ha pronunciat sobre el cas Vidal. Coscubiela ha expressat la necessitat que el Govern es pronunciï sobre les afirmacions de l'ex-jutge. Concretament, considera que és millor que sigui el dirigent d’ERC qui comparegui pel fet de ser el responsable del referèndum i de les finances de la Generalitat. El portaveu de CSQEP ha acusat Junqueras d'"amagar el cap sota l'ala" i ha admès que el seu grup valora altres iniciatives al Parlament si es manté una política "d'obscurantisme".

