Anna Gabriel i Oriol Junqueras a la commemoració dels 40 anys de la Diada Nacional del 1976 a Sant Boi de Llobregat. Foto: Adrià Costa

Oriol Junqueras serà qui doni explicacions en nom del Govern en relació a les declaracions de Santi Vidal respecte el paper de l'executiu per aplicar el full de ruta sobiranista. "És Junqueras, vicepresident de la Generalitat i president d'ERC [partit amb què es va presentar l'exsenador], qui ha de donar explicacions", ha asseverat aquest dimarts a la tarda la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha insistit que aquesta compareixença tingui lloc el dia 15 a la comissió d'afers institucionals (CAI), dia en què el líder republicà ja té previst participar en la comissió en relació a una altra qüestió.Just després, el portaveu adjunt de Junts pel Sí Roger Torrent ha afirmat que "tant el grup parlamentari com el propi Govern estan disposats a donar la cara" i, per aquest motiu, ha recordat que el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ja va sol·licitar comparèixer en la comissió d'Economia i Hisenda i, a més, ha apuntat ara que igualment es demanarà una ampliació de l'ordre del dia a la reunió de la CAI del dia 15 perquè Junqueras "pugui respondre a totes les inquietuds". Torrent descarta que la decisió s'hagi pres arran de la demanda de la CUP i ha afirmat que "ja estava planificada", tot i que el cert és que els anticapitalistes eren decisius per forçar compareixences que la resta de grups ja reclamaven, com la del vicepresident català. Si no ho hagués fet per voluntat pròpia, per tant, la majoria parlamentària li ho hagués exigit.Tot i això, Reguant ha ironitzat que "el llistat de compareixents sol·licitats [arran de les declaracions de Vidal] ja és una mica llarg", les quals inclourien "Junqueras, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Jordi Jané, Neus Munté, Santi Vidal, Carles Viver Pi i Sunyer, la Blancaneus, el "Pulgarcito", els tres porquets, la mona Xita i Peter Pan", segons ha ironitzat. "Comença a ser surrealista llarga de compareixents", ha lamentat Reguant, que ha apuntat que, "si les explicacions [de Junqueras] són correctes, aquí ens quedarem.Per això, ha destacat que el cas és la "responsabilitat política del partit i del vicepresident del Govern", motiu pel qual Junqueras ha d'"assumir responsabilitats i donar explicacions". "No és una exigència de ningú, s'ha d'entendre com una oportunitat per explicar tot el que s'ha estat dient i perquè ha trigat tants mesos a posar-hi remei", ha assegurat. De fet, ha recordat que la CUP ja va dir que no donava "credibilitat" a unes declaracions i rebutja ara una "desfilada de diferents càrrecs per un tema sobretot de megalomania més que de realitat".Així mateix, Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han rebutjat la petició de Ciutadans (C's) per fer comparèixer Puigdemont al ple de la propera setmana per donar explicacions sobre el cas Santiago Vidal. La junta de portaveus del Parlament ha tractat la petició de C's, que exigia a Puigdemont que respongués en nom del Govern a les afirmacions de l'ex-jutge, una proposat que no ha prosperat malgrat els vots a favor de CSQEP, PSC, PP i la formació taronja. Els PP mantenen la voluntat de demanar un ple extraordinari per forçar el Govern a debatre sobre el cas Vidal.Després que Junts pel Sí (JxSí) i la CUP hagin rebutjat la petició de Ciutadans (C's) per fer comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la formació taronja ha proposat crear una comissió d’investigació si persisteix el rebuig del Govern. Així ho ha confirmat el diputat de Ciutadans, Fernando de Parámo, en una roda de premsa al Parlament.Per tal de dur endavant aquesta iniciativa de manera immediata són necessaris els vots de tres grups parlamentaris. C's ja ha iniciat les converses amb la resta del partits, ha assegurat De Páramo. "Els ciutadans volen respostes i saber la veritat", ha reblat.Sobre la convocatòria del referèndum, el portaveu parlamentari de C's ha expressat que més que un full de ruta sembla un "laberint", i ha insistit que el canvi de dates i d'estratègia de forma continuada denota nerviosisme per part del Govern. De Páramo lamenta que el debat del referèndum acapari tots els esforços de l'executiu de Puigdemont, que haurien d’anar dirigits a solucionar "els problemes reals de les famílies catalanes".La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha destacat que el seu grup prioritza exigir que el president del Govern, Carles Puigdemont, i els seus consellers i alts càrrecs compareguin al Parlament per donar explicacions per les declaracions de l'ex-senador d'ERC Santiago Vidal abans que sol·licitar un ple extraordinari -com reclama el PP- o una comissió d'investigació, com planteja Ciutadans.Granados ha dit, en una roda de premsa a la cambra catalana, que lesopcions que defensen Ciutadans i el PP són per als socialistes catalans una "segona fase", en la qual no descarten participar. Primer, però, volen aconseguir que el Govern comparegui al Parlament i doni explicacions als grups.Per això, Granados ha lamentat que la majoria que sumen JxSí i la CUP a la junta de portaveus hagi vetat aquest dimarts la petició de Ciutadans. "Hem de seguir. Estem parlant tots els grups de l'oposició per veure com fem força perquè el Govern vingui a donar explicacions", ha afegit.El portaveu parlamentari de CSQEP, Joan Coscubiela, també s'ha pronunciat sobre el cas Vidal. Coscubiela ha expressat la necessitat que el Govern es pronunciï sobre les afirmacions de l'ex-jutge. Concretament, considera que és millor que sigui el dirigent d’ERC qui comparegui pel fet de ser el responsable del referèndum i de les finances de la Generalitat. El portaveu de CSQEP ha acusat Junqueras d'"amagar el cap sota l'ala" i ha admès que el seu grup valora altres iniciatives al Parlament si es manté una política "d'obscurantisme".

