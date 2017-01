Després indemnitzar Escal UGS amb 1.350 milions d'euros pel tancament del magatzem submarí de gas Castor i abonar 300 milions d'euros més corresponents a retribucions financeres i costos de manteniment, el govern espanyol reclama ara a la concessionària del fallit projecte 3,6 milions d'euros per "vicis, defectes i faltes" en la infraestructura, segons recullen els últims comptes d'Escal UGS, i que ha difòs eldiario.es El juliol passat la Direcció General de Política Energètica i Mines va obrir un "procediment de reclamació de responsabilitat" basat en informes d'Enagás, responsable de la seva hibernació, per exigir els citats 3,6 milions: 1,1 milions per "deficiències ", 1.475.000 per "millores en cas d'una hipotètica tornada a l'estat operatiu", i 1.115.000 per "discrepàncies en el tancament de garanties entre Escal i Enagás", segon recull el rotatiu.La reclamació suposa tan sols un 0,21% dels més de 1.650 milions que ACS i el seu soci canadenc han cobrat des del tancament del magatzem a càrrec dels consumidors de gas.El tancament definitiu del Castor està pendent d'un informe encarregat a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que es retarda des de fa mesos i que, segons el Ministeri d'Energia, encara no ha arribat.

