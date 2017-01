“Sempre he estat fent una tasca documental, de redacció i assistència literària. Ha estat un treball de negre”, ha declarat aquest matí Carles Recio, el funcionari de la Diputació de València que fa 10 anys que està cobrant un sou de 45.322 euros anual (3.298 euros al mes) sense anar a treballar, al programa Espejo Público d'Antena 3 . Quan diu “negre” es refereix a la tasca que en el món literari es coneix com la que es fa al darrere de la d'una altra persona i que no té gens de visibilitat.Recio diu que durant tots aquests anys s'ha presentat al treball i no hi ha hagut cap queixa. Actualment, i des de fa 10 anys, és cap de la Unitat d'Actuació Bibliogràfica de l'Arxiu General de la Diputació de València. Treballa a l'ens, però, des de 1996, assegura.Recio va ser un funcionari pel qual el novembre de 2006 es va crear un càrrec “a dit” i mai va exercir ni va treballar en les funcions que li van encomanar. Tot i això, ell assegura que “només ha fet” el que li van demanar “que fes”. L'home no ha tingut mai taula ni tan sols ordinador al seu lloc de treball.El funcionari va cada dia a fitxar a dos quarts de 8 del matí i se'n va. Llavors torna a dos quarts de 4 de la tarda i fitxa la seva sortida. Només entra al centre de treball per negociar les vacances, segons va destapar El Mundo Avui, però, ha estat diferent, degut a la polseguera que ha aixecat el seu cas als mitjans de comunicació. Antena 3 ha avançat que se li ha obert un expedient informatiu, que podria acabar amb el seu acomiadament. Aquest matí, Recio ha optat per entrar al seu lloc de treball i no sortir-ne.

