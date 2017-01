La productora de televisió El Terrat , d'Andreu Buenafuente, està en una situació econòmica complicada, amb pèrdues que arrossega des d'exercicis anteriors i en causa de dissolució des del 31 de desembre de 2015. El popular presentador ha optat per una decisió radical per intentar capgirar el rumb: ha fusionat les seves empreses sota el paraigües d'El Terrat i n'ha assumit tota la responsabilitat, segons explica el portal Dircomfidencial Així, per un costat, ha decidit fusionar dues empreses que figuraven al perímetre d'El Terrat -Grup Empresarial El Terrat SL i La Senyora de la Parra SL- que tenien per objectiu retenir i gestionar els actius de Buenafuente. De fet, els tres immobles valorats en 1,7 milions d'euros que va posar com a garantia hipotecària del deute de la productora estaven a nom de La Senyora de la Parra SL (són una casa de Formentera i una altra de Barcelona, a més d'un pàrquing d'aquesta mateixa ciutat).El segon moviment del presentador per intentar salvar la seva situació s'emmarca en el terreny administratiu i personal. Així, ha estat declarat com a únic soci i administrador d'El Terrat. La productora té contractats en l'actualitat 127 treballadors.

