Paco Camarasa, comissari de la BCNegra des dels inicis, deixarà el càrrec quan finalitzi la dotzena edició de la setmana literària dedicada a la novel·la negra, que se celebra aquests dies a Barcelona. Camarasa ho explicat la seva decisió aquest dilluns en un emotiu acte en què l’han acompanyat, per sorpresa, tots els regidors de Cultura de la ciutat que han coincidit amb ell: Ferran Mascarell, Carles Martí, Jaume Ciuran, Jaume Asens i, l’actual, Jaume Collboni.Camarasa s’ha confessat “una mica cansat” d’aquesta responsabilitat, sobretot després d’haver de tancar, l’any 2015, la llibreria Negra i Criminal. Collboni ha aprofitat l’acte per anunciar que l’Ajuntament li concedirà enguany la Medalla d’Or al Mèrit Cultural “per la seva destacada contribució a la ciutat”.El comissari del cicle de novel·la negra ha explicat que aquesta decisió “s’ha de contextualitzar amb el conjunt de canvis que es viuen a la ciutat, a la indústria del llibre” i amb l’arribada de gent nova, “que pot aportar una relació diferent amb aquesta indústria”. “cal deixar pas a un relleu al capdavant de BCNegra”, ha afegit. També ha reconegut un cert cansament després de dotze anys al capdavant de la BCNegra, i no ha amagat “una qüestió personal de salut” que l’hauria acabat de decidir a deixar el càrrec.Jaume Collboni ha destacat el paper de Paco Camarasa per contribuir a “fer de BCNegra un projecte tan sòlid com el que és actualment” i li ha agraït la seva tasca al llarg d’aquests anys. És per aquest motiu que el tinent d’alcaldia ha anunciat que l’Ajuntament lliurarà Medalla d’Or al Mèrit Cultural a Paco Camarasa per la seva destacada contribució a la ciutat.Ferran Mascarell, que ha explicat com es va decidir donar continuïtat al festival iniciat l’any 2005 dins el marc de l’Any del Llibre i la Lectura, ha posat en relleu “l’aportació de Camarasa a la ciutat” i ha fet referència al seu paper “per situar el gènere més enllà del biaix que existia entre el que era considerat alta i baixa cultura”.Jaume Asens ha posat de relleu la “referència indiscutible que representa actualment aquest certamen per Barcelona, ciutat és en si mateixa un escenari propi d’aquest gènere”. De la seva banda, el darrer regidor de Cultura del govern municipal de Xavier Trias, Jaume Ciurana, ha destacat de la figura de Paco Camarasa el seu paper de “prescriptor del gènere” i la seva relació amb la indústria editorialTots sis representants de la política cultural de la ciutat dels darrers anys han coincidit a donar extenses i sinceres mostres d’agraïment cap a Paco Camarasa per la seva destacada aportació cultural i literària a Barcelona, especialment en la consolidació del gènere de la novel·la negra entre el públic lector, a través de la seva tasca al capdavant del festival BCNegra durant tots aquests anys.

