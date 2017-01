Un comboi de FGC a Sarrià. Foto: Adrià Costa

Aquí la denúncia de la dona del que va passar a @FGC. És fastigós. El que m'indigna més és que ningú digués res... pic.twitter.com/2YweZspBv2 — Dani Vilaró (@danivilaro) 30 de gener de 2017

L' escola Viaró de Sant Cugat del Vallès es planteja expulsar tres alumnes que van increpar amb insults racistes una noia d'origen indi als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). El centre, d'elit i vinculat a l'Opus Dei, preveu que aquesta expulsió sigui de caràcter temporal en considerar els fets de "greus".La jove va denunciar el cas aquest dilluns a través d'una carta del lector publicada a El Periódico de Catalunya , on relatava que quan tornava de Sabadell en FGC, tres nois de 12 anys i que vestien l'uniforme del centre van pujar al tren parlant amb to racista.En veure-la, van parlar d'ella amb expressions com "mireu aquesta índia, són tots fastigosos, els xinesos, els moros, els negres, els indis... són de classe molt inferior a la nostra, els blancs som els millors", mentre altres nois que els acompanyaven feien crits de suport. Tots menys un, que la va defensar, motiu pel qual els seus companys se li van llançar a sobre.Farta de la situació, la noia va alçar la veu i els va demanar, en castellà, que paressin de fer el què feien, motiu pel qual els tres nois van exclamar-se en sentir que els entenien i van marxar corrents. Segons informa el portal digital Cugat.cat , el director de l'escola Viaró, Joan Plana Gomà, planteja l'expulsió temporal dels nois en considerar els fets de "bastant greus", una decisió que es prendrà de manera conjunta amb els pares dels nois, amb qui ja s'ha reunit.

