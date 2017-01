Els Mossos d’Esquadra van detenir el 24 de gener un home de 32 anys, de nacionalitat albanesa i sense domicili conegut, com a presumpte autor de divuit robatoris amb força a interior domicili. En la mateixa actuació, la policia catalana també va detenir un altre home, de 24 anys i també de nacionalitat albanesa, per la seva participació en un dels robatoris. A tots dos detinguts també se'ls acusa de pertinença a grup criminal.Els fets es remunten a la nit del passat 23 de gener quan una patrulla de mossos de la comissaria del Vendrell va realitzar una assistència a un vehicle, ocupat per dos homes, que es trobava avariat a l'AP-7, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès (el Baix Penedès). En el decurs del servei els agents van comprovar que un dels ocupants tenia una ordre pendent de detenció per un robatori amb força en un domicili de Gavà.Durant l'escorcoll dels homes, els mossos van trobar que un d'ells portava amagat, a l'interior d'un mitjó, nombroses joies de dubtosa procedència. A banda, també es van intervenir guants, eines utilitzades habitualment per cometre robatoris amb força i 743 euros.Les joies intervingudes havien estat sostretes aquella mateixa tarda de l'interior d'una casa situada en el carrer Canigó de les Borges Blanques (Garrigues). Segons la policia catalana, els autors van forçar la porta d'entrada del domicili i, un cop dins, van sostreure les joies.Un dels detinguts utilitzava diferents identitats per dificultar la seva identificació. Els agents van poder verificar que es tractava d'un delinqüent, de 32 anys, que tenia una altra ordre pendent de detenció per disset robatoris amb força a l'interior de domicilis d'arreu de Catalunya i dues falsedats documentals.Amb la detenció d'aquesta persona finalitza una investigació de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent per la qual ja es va detenir al mes de novembre de l'any passat sis persones relacionades amb els mateixos fets delictius.Els dos detinguts van passar dijous, 26 de gener, davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó pel detingut acusat de divuit robatoris i per l’altre, llibertat amb càrrecs.

