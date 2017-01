L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat aquest dimarts que una inhabilitació pel 9-N no li impediria presentar-se de candidat del Partit Demòcrata Català Europeu (PDECat) a unes eleccions, però només un cop Catalunya s'hagi constituït en un estat independent. "Sota l'ordenament jurídic català, canviaria tot, i tindria llibertat per presentar-me en qualsevol tipus d'elecció", ha afirmat Mas, en una entrevista del programa Más de Uno de l'emissora Onda Cero Segons Mas, si Catalunya segueix sotmesa al règim jurídic espanyol, no es podria presentar en cas d'inhabilitació, però no seria el mateix en cas d'independència. "En el moment en què l'estat català es regeixi per les lleis de l'estat català estem en una fase diferent", ha ressaltat, i ha remarcat que no es pot descartar cap líder del PDECat com a candidat, excepte el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Autodescartat el president Puigdemont, els altres no tenim per què descartar-nos", ha afirmat.El judici sobre el 9-N començarà el pròxim 6 de febrer, i Mas considera que "no és un judici que tingui base legal". En la seva opinió, "és de base política per perseguir determinada gent per les seves idees", i constata que la Fiscalia General de l'Estat "va actuar per motivacions polítiques en connivència amb el govern de l'Estat". Si hi ha inhabilitació, preveu arribar a fins a les últimes instàncies europees "per demostrar que no hi havia cap delicte". També ha negat que la mobilització del 6 de febrer s'hagi convocat per pressionar els jutges.Mas ha vaticinat que amb el referèndum que promou Puigdemont es produirà "un xoc de legalitats i legitimitats". Segons l'expresident, caldrà que el Parlament aprovi una llei per donar "cobertura legal" a la iniciativa, però l'Estat espanyol no restarà de braços plegats i se suspendrà a través del Tribunal Constitucional. Creu que la consulta es pot fer el setembre o al voltant de l'estiu, però no es podrà repetir el 9-N, sinó que haurà de ser "una altra cosa". Ha reivindicat que la Constitució "no prohibeix el referèndum, prohibeix la independència", i que per arribar-hi caldrà modificar marcs legals.L'expresident també s'ha referit a la polèmica al voltant de l'ex-senador d'ERC Santiago Vidal . "S'ha equivocat de totes totes, i els errors es paguen, i es paguen car", ha considerat, i ho ha justificat amb el fet que "ha parlat més del compte i no ha explicat la realitat". Ha assegurat que no li consta que existeixin algunes de les afirmacions de Vidal, com el compromís de governs europeus, l'acord amb l'OTAN o que els Mossos es van reunir amb el Mossad a Israel. "A mi no em consta res de tot això", ha asseverat.A més, Mas ha celebrat que la CUP hagi decidit votar a favor dels Pressupostos de la Generalitat del 2017, ja que ara "fins i tot el procés sobiranista pot culminar-se", després que la formació independentista "no va complir" l'acord d'estabilitat d'aquesta legislatura, segons el qual no votaria conjuntament al costat de C's, el PSC i el PP, els partits "en contra del dret a decidir", ha subratllat.

