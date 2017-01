El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Foto: @maticatradio

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimarts que "la millor resposta" davant una possible inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, seria avançar el referèndum. "Quina és la millor resposta? Donar veu als ciutadans de Catalunya a través d'un referèndum", ha defensat Junqueras, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio Junqueras veu "impossible" accelerar la preparació del referèndum, però si l'Estat inhabilita Forcadell, s'ha obert a avançar-lo abans del setembre. "Si hi ha molta pressió per part de l'Estat, haurem de fer tot el possible per avançar-lo", ha defensat. Segons ell, en el 9-N "no hi havia cens" i no cal per a la pròxima consulta. "No és imprescindible que hi sigui, i si hi és, estarà fet amb tota la legalitat del món", ha asseverat.També ha explicat que han reclamat a l'agència de Protecció de Dades que investigui la Generalitat després de les polèmiques declaracions de l'ex-senador Santi Vidal . "Que investiguin el que vulguin, només faltaria", ha afirmat Junqueras, i ha afegit: "Per dissipar qualsevol dubte, hem demanat que l'agència de Protecció de Dades vingui i faci les comprovacions".També ha reivindicat que la Generalitat disposa de dades fiscals perquè gestiona uns impostos que li són propis i d'altres que li són cedits, de manera que "són exactament les mateixes que en qualsevol altra administració pública". Segons Junqueras, serveixen per perseguir el frau fiscal, entre altres.

