Carles Puigdemont ha inaugurat el saló 080 Barcelona Fashion Foto: ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat oficialment la 19a edició del 080 Barcelona Fashion aquest dilluns al vespre. El president ha celebrat que Catalunya va apostar fa anys per potenciar el "concepte cultural" de la moda, lligat especialment a la creació, i que ara aquest sector "es mira de tu a tu" amb la indústria mundial de la moda.Puigdemont ha destacat que el 080 Barcelona Fashion és un "aparador" internacional d'aquest sector de la moda i que Catalunya i la seva capital han de seguir treballant per "fer possibles" els projectes professionals dels creadors de la moda catalans. La inauguració ha servit també per homenatjar el dissenyador francès Pierre Cardin, que ha rebut un guardó en reconeixement de la seva trajectòria.Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha destacat durant l'acte que el 080 Barcelona Fashion és una "oportunitat" per a la moda catalana de projectar-se al món i ha lloat la "qualitat i creativitat" d'aquest sector a casa nostra.Així mateix, el director del certamen, Miquel Rodríguez, ha aprofitat a inauguració per retre homenatge a la model, dissenyadora i cantant espanyola Bimba Bosé, que va morir la setmana passada. Després dels discursos oficials, la presentació del muntatge musical Dorian Gray: la bellesa no té pietat, una producció pel mateix Pierre Cardin, ha centrat la vetllada inaugural d'aquesta edició.Del 30 de gener al 3 de febrer, un total de 33 dissenyadors i marques presentaran les seves propostes en el marc de la 19a edició del 080 Barcelona Fashion. Les firmes de moda infantil Boboli i CND by Cóndor han estat les encarregades d'obrir aquest dilluns la passarel·la 080. Han pres el relleu els guanyadors de la passada edició: la firma Blame, Premi Nacional al Disseny Emergent, i Miquel Suay, Premi Nacional a la Millor Col·lecció.Amb la intenció d'apropar el món de la moda a tots els públics, el 080 Barcelona Fashion ha tornat a instal·lar un Open Area en aquesta edició del 080, que s'ubica al vestíbul del TNC i a una carpa exterior. L'Open Area acollirà el village —amb els estands de patrocinadors i sponsors—, el plató del 080 TV Channel, les diferents exposicions, i el 080 Fashion Market, entre altres continguts. A més, els visitants de l'Open Area podran seguir les desfilades en directe a través de pantalles que s'instal·laran en aquest espai.El certamen torna a comptar amb el suport de firmes i marques com a sponsors i col·laboradors. A banda de Moritz, també són patrocinadors Redken (perruqueria oficial), La Roca Village, Movistar (partner tecnològic), Fever-Tree, Westwing (decoració oficial), Gramona (vi i cava oficial), MVips (cotxes i transfer oficial), Rowenta (planxat oficial-vestuari-haircare), i OI Realtor & OI Magazine. Són firmes col·laboradores MAC Cosmetics (maquillatge oficial), CND Beauty (manicura oficial), Brigite Bijou (complements), Solan de Cabras (aigua oficial) i BCN Brand (uniformes).L'altra cara de la 080 Barcelona Fashion l'ha mostrat el col·lectiu Arrran Barcelona, que s'ha manifestat contra la pressió estètica. Amb una pancarta amb el lema "Els nostres cossos no són mercaderies", han fet proclames a favor de la lluita feminista.A banda, han fet públic un comunicat, en el qual han carregat contra el director de la mostra, Miquel Rodríguez, per denunciar "com el capitalisme pretén fer servir els nostres cossos per al seu benefici". En aquest, també han criticat l'aportació d'1 milió d'euros "de diners públics a aquesta passarel·la, en què les dones som únicament el cos al servei del capitalisme".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)