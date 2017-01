El president dels Estats Units, Donald Trump, ha destituït aquest dilluns la fiscal general en funcions, Sally Yates, unes hores després que es fes pública una carta seva en la que demanava al Departament de Justícia no acatar l'ordre executiva sobre immigració firmada aquest divendres Trump i que conté “mesures de veto” per impedir que entrin al país terroristes procedents de països de majoria musulmana. La destitució ja es donava per feta en uns dies, ja que Yates va ser nomenada per Obama, però s'ha avançat a causa de les divergències sobre l'esmentada ordre.

La mesura aprovada divendres suspèn les concessions de refugiat i imposa una moratòria provisional a l'entrada de ciutadans de l'Iran, Irak, Síria, Yemen, Sudan i Líbia. Això va provocar que el mateix dissabte prop d'una trentena de passatgers van ser detinguts o enviats de tornada als seus països d'orient des de quatre aeroports dels Estats Units.“El president dels Estats Units ha nomenat Dana Boenta, actual fiscal del districte est de l'estat de Virgínia, com a fiscal general en funcions”, ha anunciat el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, en un comunicat. “Sally Yates ha estat rellevada”, ha conclòs, acusada de “trair” el Departament de Justícia “en negar-se a adoptar una ordre destinada a protegir els ciutadans dels Estats Units”.“Ja és hora de posar-se seriosos a l'hora de protegir el nostre país”, indica la nota, assenyalant que la mesura que veta l'entrada als Estats Units de determinades persones procedents de “set llocs perillosos” no és una mesura “extrema”.Boente, per la seva part, ha expressat que és un “honor” haver estat designada per Trump. “Defensaré i protegiré les lleis del nostre país per assegurar que el nostre poble i la nostra nació estan protegits”, ha apuntat.

