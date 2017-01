El lloc on hi ha hagut el tiroteig Foto: Europa Press

Please read my statement on tonight’s terrorist attack in Quebec City: https://t.co/58NRcOAUmB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 de gener de 2017

El Govern del Quebec ha aclarit que només un dels dos joves que van ser detinguts aquest diumenge després de l'atemptat contra una mesquita és sospitós de perpetrar el tiroteig, mentre que l'altre figura com a "testimoni" en les investigacions obertes.Els dos arrestats han estat identificats com Alexandre Bissonnette i Mohamed Khadir, segons Radio-Canada. Una font esmentada per l'agència Reuters ha assegurat que únicament Bissonnette, de 27 anys i d'origen franco-canadenc, estaria vinculat amb l'atac, en què van morir sis persones.El departament de seguretat del Quebec ha informat a Twitter que "només un dels individus arrestats ahir a la tarda per la seva relació amb l'atemptat del Quebec és considerat sospitós", tot i que no ha donat noms oficialment.Homes armats van irrompre entorn de les 22.40 (hora local) en una mesquita del Quebec i van iniciar un tiroteig que es va saldar amb sis persones mortes i altres vuit ferides, sis d'elles en estat greu, d'acord amb l'últim balanç.Les forces de seguretat van donar per controlada la situació tres hores després. L'edifici es va assegurar i els ocupants van ser evacuats. "Continua la investigació", diu la policia del Quebec, en un missatge difós pel seu compte oficial de Twitter.El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha afirmat que es tracta d'un "atemptat terrorista dirigit contra els musulmans", i alhora ha promès protegir "tots els canadencs", i ha destacat la importància d'aquesta comunitat religiosa."És descoratjador veure aquesta violència sense sentit", ha dit en un comunicat. "La diversitat és la nostra fortalesa, i la tolerància religiosa és un valor que nosaltres, com canadencs, valorem profundament", ha sostingut.

