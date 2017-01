L'ex-president dels Estats Units Barack Obama s'ha pronunciat per primera vegada des que va deixar el càrrec i, mitjançant un portaveu, ha advertit que "els valors nord-americans estan en joc" per expressar el seu desacord "amb la idea de discriminar individus per la seva fe o religió", amb referència a l'ordre executiva sobre immigració firmada divendres pel seu successor, Donald Trump.Obama ha trencat el seu silenci a través d'un comunicat del seu portaveu, Kevin Lewis, on també ha defensat les manifestacions organitzades els darrers dies contra Trump assegurant que és normal veure persones "exercint el seu dret constitucional a reunir-se, organitzar-se i fer sentir les seves veus" davant de les autoritats. "En relació a les comparacions amb la decisions de política exterior d'Obama, com hem sentit abans, l'expresident discrepa radicalment amb la idea de discriminar a individus per raons de fe o religió", ha afegit Lewis en la nota.Trump va signar el 27 de gener una ordre executiva per que prohibeix l'entrada als Estats Units de persones procedents de set països de majoria musulmana: l'Iraq, Síria, Iemen, Sudan, Iran, Líbia i Somàlia. El president ha justificat la mesura en nom de la seguretat nacional, per impedir l'accés de potencials terroristes.El fiscal general de l'estat de Washington, Bob Ferguson, ha anunciat aquest dilluns un recurs judicial contra aquesta mesura, ja que, en qüestiona directament la constitucionalitat. La demanda insta el Tribunal del Districte de Washington Oest a declarar "inconstitucionals" punts clau de l'ordre executiva i aspira a paralitzar-ne l'aplicació.Ferguson ha comparegut en roda de premsa per donar els detalls sobre la demanda i ha revelat que té declaracions de suport d'empreses com Expedia o Amazon que aportaran una avaluació de les conseqüències econòmiques de l'ordre executiva de Trump.El fiscal de l'estat de Washington ha evidenciat la seva oposició a l'ordre executiva amb la seva adhesió a una declaració de 15 fiscals generals estatals més publicada aquest diumenge en què denuncien que l'ordre de Trump és "inconstitucional, antiestatunidenca i il·legal". "Com a caps dels funcionaris legals de més de 130 milions de nord-americans i residents estrangers dels nostres estats, condemnem l'inconstitucional l'ordre executiva del president Trump", assenyalen els fiscals signants, entre els quals es troben els de Califòrnia, Nova York o Pennsilvània.Els fiscals asseguren que "treballaran junts per garantir que el Govern federal obeeixi la Constitució, respecti la nostra història com a nació d'immigrants i no ataqui il·legalment ningú pel seu país d'origen o la seva religió". Així, defensen que la "llibertat religiosa ha estat i sempre serà el principi fundacional del nostre país i cap president pot canviar aquesta veritat".La declaració "aplaudeix" la decisió de diversos tribunals federals que han paralitzat l'aplicació de l'ordre executiva i anuncien que utilitzaran "totes les eines dels nostres càrrecs per combatre aquesta ordre inconstitucional". "Confiem que l'ordre executiva serà en última instància derogada pels tribunals. Mentrestant, treballarem per garantir que la menor quantitat de persones possible pateixi la caòtica situació que ha creat", conclou el text.El decret presidencial suspèn durant quatre mesos les concessions de l'estatus de refugiat, imposa una moratòria provisional a l'entrada de ciutadans de set països de majoria musulmana i paralitza el Programa d'Admissió de Refugiats. A més, fixa en 50.000 el màxim de refugiats que acollirà el país el 2017, menys de la meitat dels 117.000 acollits l'any anterior.

