L'eurodiputat del PP, Esteban González Pons, encara no s'ha tret del cap Catalunya i la conferència que la setmana passada van pronunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller Raül Romeva al Parlament Europeu en defensa del referèndum. Tot i que González Pons va dir que era com si es fes "en una cafeteria", la sala amb capacitat per a 350 persones es va omplir de gom a gom.I ara sembla que González Pons no accepta que cap de les regions europees interpel·lin directament Brussel·les. Almenys és el que es desprèn de la seva intervenció d'aquest dilluns al comitè d'Afers Constitucionals del Parlament Europeu. Hyslop i el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, han comparegut davant d'aquest òrgan per opinar sobre el Brexit.Mentre que la ministra s'ha limitat a demanar racionalitat, el cap de files del PP a l'Eurocambra li ha etzibat que s'expliqui a Londres i no a Brussel·les i que una Escòcia independent seria "a la cua" per entrar a la Unió Europea (UE). "Sap tan bé com jo que no podem tenir més interlocutor que Westminster, que el govern del Regne Unit", ha reblat González Pons a Hyslop.En aquest punt, la presidenta del comitè, la polonesa del grup popular europeu Danuta Hübner, ha contestat González Pons recordant-li que tant Hyslop com Picardo eren a Brussel·les "convidats pel comitè". "Volem escoltar tothom perquè som el Parlament Europeu. Tingueu això en compte, companys, i no acuseu els nostres convidats de tenir males intencions", ha remarcat Hübner.Malgrat tot, González Pons ha insistit que per a Escòcia "Brexit és Brexit" i que no tolerarà "solucions a la carta" segons si un territori és més pro-europeu que un altre. El popular ha dit que si Escòcia opta per la independència del Regne Unit i vol tornar a la UE s’haurà de "posar a al cua", per "darrere d’Albània, Macedònia, Montenegro, Sèrbia o Turquia". "Les regles són les regles"; ha dit, remarcant que l’Eurocambra "no pot entrar en els afers interns del Regne Unit"."No podem aprofitar el Brexit per crear cap tipus de discordança constitucional al Regne Unit. Hem de respectar els seus afers interns", ha dit González Pons sobre Escòcia. Amb tot, quan s’ha referit a Gibraltar, el popular ha dit que "ha d’escollir entre anar-se’n de la UE amb el Regne Unit o quedar-s’hi de la mà d’Espanya".L’eurodiputada britànica del partit conservador Julie Girling ha lamentat l’actitud del representant espanyol i ha demanat "obertura de mires". "El que es valoraria d’aquest comitè és que es demostrés, més del que alguns membres han fet, una obertura de mires per parlar d’aquests temes i resistir la temptació, per altres motius polítics, de saltar al tema i treure profit per un mateix", ha criticat.En declaracions a l’ACN, Hyslop ha evitat valorar les paraules de González Pons, i s’ha limitat a dir que hi ha eurodiputats "amb posicionaments ferms". La ministra escocesa ha indicat que el paper d’Escòcia i la seva relació amb la UE al final "s’haurà de negociar a la Comissió i el Consell" i que el seu govern reconeix que és Londres, com a estat membre, qui participarà de les discussions. També ha demanat respecte pel dret a decidir de Catalunya perquè "té un camí diferent, una experiència diferent i actualment un marc constitucional diferent". "És un afer del poble català, però admetem que s’ha de reconèixer l’autodeterminació", declarat.Davant de les peticions de González Pons al ministre principal de Gibraltar perquè accepti la co-sobirania espanyola per seguir a la Unió Europea o es resigni a ser "la colònia d’un país tercer" a la UE, Fabian Picardo ha advertit que "Gibraltar mai serà espanyol". "Visquin en la realitat", ha dit Picardo als polítics espanyols, afegint que la voluntat dels gibraltarenys per seguir sent britànics "s’ha reforçat" en els darrers temps per "l’actitud espanyola"."No som masoquistes, el que volem és que ens respectin", ha dit Fabian Picardo, que ha denunciat les "contradiccions" de l’actitud del PP pel que fa a Escòcia i Gibraltar. "Respecteu el dret democràtic de les persones a decidir el seu propi futur", ha dit durant la seva resposta a la pregunta de si atribuïa aquest doble raser a la situació a Catalunya. "Perquè Espanya no treballa positivament, perquè sempre intenta treure’ns la casa?", ha preguntat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)