El PDECat té poc o res a perdre. El partit que lidera Artur Mas és a punt de convertir-se en víctima de la judicialització de la política, que és el camí que ha triat Mariano Rajoy per donar resposta al procés. Per ara, no en contempla d'altre. Mas, Irene Rigau i Joana Ortega són a les portes de seure al banc dels acusats pel 9-N al TSJC, i Francesc Homs ho farà al Suprem en breu. Les entitats segueixen confirmant l'assistència de ciutadans a les concentracions de suport el dia 6 i el partit intenta respondre als tribunals amb els tribunals, per més que els costi assumir alguna contradicció.



Francesc Homs serà l'encarregat de liderar la resposta. D'entrada ha denunciat a la Fiscalia per incomplir les sentències del TC (el mateix delicte del que se l'acusa a ell) a Mariano Rajoy en relació a la descentralització del 0,7% de l'IRPF que es destina a fons socials. En vindran més. Sentències a banda, el govern central també ha incomplert aspectes de l'Estatut com ara el consorci tributari o la inversió en infraestructures. I és una llei orgànica espanyola. Oriol March ho explica en aquesta peça.



L'escepticisme de Gabriel. Tot plegat quedarà en no res perquè l'Estat aplica sistemàticament la llei de l'embut en matèria judicial. El mateix passarà amb les lleis de transitorietat. Abans de passar "de la llei a la llei" hi haurà un temps d'impàs. És el "terreny desconegut" del que sempre havia parlat Artur Mas. De tot plegat, i dels pressupostos, el referèndum i algunes coses més, n'hem parlat en una extensa entrevista amb la portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel. La signem amb Roger Tugas i diu coses interessants des d'un fort escepticisme.



El referèndum pactat. I mentre, a Madrid, Xavier Domènech provarà sort. El portaveu d'En Comú Podem va explicar ahir a RAC1 que proposarà al Congrés crear una comissió que estudiï celebrar un referèndum. És una proposta que ja va fer el portaveu del PDECat Francesc Homs en campanya i que el PP, el PSOE i C's veten. Les tres formacions no accepten ni tan sols debatre el tema malgrat que Domènech confia en un gir socialista. Saber què faran els "comuns" davant el referèndum català quan es solemnitzi el nou veto de Madrid és una de les claus del procés.



Vist i llegit



Roger Federer (Basilea, 1981) es va convertir diumenge en campió de l'Open d'Austràlia de tenis. Es tracta del seu divuitè Grand Slam, i encara té més mèrit perquè el va aconseguir lluitant durant gairebé quatre hores -i cinc sets- contra la seva bèstia negra, Rafel Nadal. El tenista de Manacor, l'únic que ha trobat l'antídot quasi infal·lible per combatre el suís durant l'última dècada, no va ser capaç de contrarestar el bombardeig helvètic dels últims vint minuts de partit. La rivalitat llegendària entre els dos jugadors la retratava ahir Manuel Jabois en un article a El País en què també elogiava el revés a una mà de Federer. Una espècie en perill d'extinció.





El passadís



Albert Sánchez Piñol és una de les grans estrelles de la literatura catalana. Més enllà dels llibres mai ha amagat les seves conviccions independentistes, i no es talla un pèl quan convé. Fa cinc anys va deixar l'Ara i va fitxar per La Vanguardia. Al diari del Grup Godó hi va durar menys de tres anys després d'enfrontar-se a la direcció. Ahir, al seu Facebook es va despatxar amb un dur comentari contra el director Màrius Carol, que en el seu bitllet diari deia sobre Donald Trump i la premsa que aquesta "ha perdut lectors, però segueix mantenint el seu pols amb el poder, el seu veritable sentit". "Jjojojjooj....!!! Editorial ABSOLUTAMENT FANTÀSTICA de LV d’avui, amb el seu director refermant que la funció del periodisme és “mantener el pulso con el poder”. I això ho diu ell! Ell!!! El Galinsoga del s.XXI, el censor d’articles, el sergent xusquero que està convertint el principal diari del país en una bagatel·la reaccionària al servei de l’ultraespanyolisme més caspós. Aquest home es troba bé?", va escriure Sánchez Piñol. Flist-flast!





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1994, avui fa 23 anys, un incendi va destruir totalment el Gran Teatre del Liceu. Recordem l'efemèride amb un vídeo que va publicar el mateix teatre per commemorar els 15 anys de la seva reobertura. També podeu gaudir d'aquest magnífic reportatge publicat el 2015 per NacióDigital sobre les entranyes del teatre, que es va reconstruir amb la implicació de totes les administracions. El programa de televisió Salvados va emetre l'any passat un reportatge que, en una mena de judici paral·lel, posava en qüestió la versió oficial i donava a entendre que potser a algú li va interessar cremar-lo i reconstruir-lo.





L'aniversari



Avui compleix 61 anys l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que precisament és a les portes de seure al banc dels acusats pel judici del 9-N. Un any després de deixar la presidència pel veto de la CUP Mas està bolcat en la vida interna del PDECat, que lidera i que busca candidat a la presidència. Mas es va iniciar en política de ben jove a l'administració Pujol i després d'un breu pas per l'empresa privada (al grup empresarial de la família Prenafeta) va convertir-se en regidor a l'Ajuntament de Barcelona. D'allà a la Generalitat de nou, on va ser conseller d'Obres Públiques, d'Economia i conseller en cap el 2001, quan Pujol el va designar successor. Després de set anys a l'oposició va arribar a la presidència en les eleccions de 2010. Aquest documental va retratar el backstage de les últimes hores d'aquella campanya.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



