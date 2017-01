Almenys una seixantena de nínxols del cementiri municipal de Palau-solità i Plegamans han patit aquest cap de setmana destrosses de diferent consideració, amb vidres trencats, gerros caiguts, o làpides de formigó amb greus desperfectes. Agents de la Policia Local i els Serveis Tècnics de Via Pública de l’Ajuntament s’han traslladat al lloc dels fets aquest dilluns per comprovar l’abast dels atacs.Els autors han escampat els vidres d’una desena de sepulcres per tot el recinte, posant en perill la integritat de les persones que s’apropen a l’equipament per visitar els seus familiars. D’altra banda, 57 nínxols de la zona nova del cementiri han quedat totalment destrossats. Els Serveis Tècnics han començat a valorar el cost de les destrosses i s’estan posant en contacte amb els propietaris per fer-los coneixedors de la situació.Els actes incívics no s’han acabat en aquest espai municipal, ja que a pocs metres del cementiri s’ha observat que algú havia forçat l’accés a la caseta que acull una antena de telefonia, causant a l’interior diferents destrosses. Aquesta estructura dóna servei a Ràdio Palau i a les companyies Orange, Movistar, i Vodafone.El Centre Cívic de Palau-solità i Plegamans també ha estat aquest cap de setmana un altre dels espais blanc de les bretolades. La façana i l’entrada de l'equipament han aparegut aquest matí plenes de grafitis.Els actes vandàlics i l’incivisme d’algunes persones han provocat que, durant l’últim any, l’Ajuntament hagi hagut de gastar més de 32.000 euros en reparacions i arranjaments. “És una despesa sobrevinguda que acabem pagant tots i cadascun dels veïns i veïnes del poble”, explica la regidora de Via Pública, Carme Sanz.Des de la regidoria, demanen a la ciutadania que siguin conscients que les bretolades costen diners a les arques municipals “que paguem entre tots”. La regidora ha dit que “els autors d’aquestes destrosses, especialment les del Cementeri, demostren no tenir respecte per res ni per ningú”.L’administració municipal demana civisme a la població i un esforç per poder mantenir l’erari públic i els edificis en les millors condiciones. Carme Sanz requereix “la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania per denunciar immediatament a la Policia Local aquestes activitats, si en són testimonis”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)