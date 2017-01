BTV, la televisió pública de Barcelona, s'ha passat a denominar betevé . La cadena ha aplicat una profunda renovació gràfica que s'ha aplicat des d'aquest mateix dimarts en totes les seves plataformes: la ràdio (91.0 FM), la televisió i el nou web. El canvi respon a la idea de trencar la frontera geogràfica de la ciutat, i intentar connectar amb tothom qui hi té un lligam, i alhora visualitzar que el mitjà no es limita només al canal de televisió, sinó que és transmèdia. Amb això es vol passar d'una televisió de proximitat local a un mitjà de proximitat cultural.La nova marca l'ha creat l'estudi Folch, i arriba amb la constatació que s'ha produït un detriment del mitjà televisiu davant les noves tecnologies, sobretot entre els joves, i el desconeixement de la marca BTV i, per extensió, del mitjà i dels seus continguts. El 48,5% de barcelonins d'entre 16 i 44 anys no veu o no coneix el canal, i la mitjana diària d'espectadors ha caigut un 45,3% des de l'any 2009, segons dades d'audiència del 2015 i de l'enquesta Òmnibus municipal del 2016.Segons la direcció de la cadena, la verbalització de la marca vol comunicar una marca "natural, propera i pròxima", que és "l'essència de betevé". Malgrat que el canvi que s'ha plantejat és "radical", s'ha intentat mantenir "un enllaç emocional amb l'audiència". El color que identificarà el mitjà passarà del vermell fort a "un menys agressiu, menys estrident, més càlid, més proper, terrós". La mosca principal mai estarà estàtica a la pantalla, sinó que reflectirà "el caràcter líquid de la marca".L'adjudicació del desenvolupament de la nova Barcelona Televisió es va realitzar a través d'un concurs públic convocat per Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), la societat privada municipal que gestiona el mitjà. La convocatòria, que va assessorar l'associació dels dissenyadors gràfics (l'ADG-FAD), va rebre 52 sol·licituds de participació. Tres finalistes van elaborar una proposta, i va guanyar l'estudi Folch.

