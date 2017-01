Marta Pascal, durant una intervenció davant del consell nacional del PDECat Foto: @pdemocratacat

Dues consideracions de dirigents del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) serveixen per il·lustrar la importància que atorguen en privat a la cúpula del partit el debat ideològic que, arran del procés, s'havia anat ajornant. "La gent ens ha de percebre com a útils a través d'un projecte central", manté un alt càrrec governamental consultat per. Un veterà del grup parlamentari afegeix: "En un moment en què emergeix una determinada esquerra [els comuns], no hem d'aparèixer desdibuixats". La formació celebrarà a la primavera una conferència a la qual s'hi arribarà després de tretze actes temàtics on el PDECat vol "desacomplexar-se".En aquests termes s'ha expressat la coordinadora general del partit, Marta Pascal. El calendari dels actes ja es va desgranar en el consell nacional de dissabte, que també va servir per posar fi al debat existent sobre el règim d'incompatibilitats, ja en vies de modificació a través d'una futura resposta de la direcció. L'encarregada de comandar l'estratègia ha estat Elsa Artadi, responsable d'estudis i projectes i directora general de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat. De tot plegat en sortirà l'embrió del programa electoral dels futurs comicis constituents, previstos per al 2018."Anirem a ser molt seductors i molt propositius", ha assegurat Pascal, que ha avançat que en els actes temàtics s'hi esperen més persones de fora del partit que no pas càrrecs orgànics. Hi seran, això sí, la coordinadora general, el coordinador organitzatiu -David Bonvehí- o bé el president de la formació, Artur Mas, que es repartiran la presència en cada cita programada. El cicle -que guarda similituds amb les DOCsessions que Mas va fer quan manava el tripartit i s'acostaven les eleccions que el durien a la Generalitat- arrenca dissabte amb una xerrada sobre salut al paranimf de la Facultat de Medicina de Barcelona.Canvi climàtic, economia circular, emprenedoria, economia productiva, societat inclusiva, cultura, seguretat, esport, ensenyament i bona governança marcaran la resta de jornades, que es tancaran el 20 d'abril amb un acte sobre el paper de Catalunya al món. "Volem presentar-nos en societat a través de les idees", ha destacat Pascal, que ha demanat "buscar talent" fora de l'organització. Un dels pilars de la refundació de CDC, segons explicaven els seus responsables a mitjans del 2016, era precisament "obrir les costures" de la formació i renovar el discurs ideològic.A l'escenografia habitual de la sala de premsa del PDECat ja hi apareix el lema El millor país, i la fórmula StartCat servirà com a epígraf de tots aquests debats sectorials que s'acabaran convertint en programa electoral. La posició dels nacionalistes amb els impostos - negant-se en tot moment a una hipotètica pujada de l'IRPF , de patrimoni i de successions- ja dóna pistes de quina serà l'actitud del partit en els propers mesos. "Governar amb ERC i pactar amb la CUP ens porta problemes, i en segons quines votacions al Parlament no tenim posició", lamenta un veterà dirigent.Pascal ha aprofitat la roda de premsa del matí per fer referències implícites a l'espai polític dels comuns, que es van presentar diumenge en societat i que culminaran el nou partit a l'abril. "No anem a trencar cap hegemonia", ha destacat la coordinadora general del PDECat davant les crides de l'espai d'Ada Colau a trencar el domini convergent de l'etapa autonòmica i de la primera fase del procés sobiranista. "S'han d'escoltar tots els sectors de la societat", ha determinat Pascal. Els nacionalistes busquen desacomplexar-se per ocupar el centre polític del país.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)