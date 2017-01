Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto.

Enjoying nature after a startle. Besos. pic.twitter.com/eE3w7qBkV2 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 30 de gener de 2017

Antonio Banderas va ser ingressat aquest cap de setmana al centre hospitalari de Sant Peters, a Londres, per un intens dolor al pit. L'actor va ser donat d'alta ahir i ha penjat una foto a les xarxes socials amb la seva parella per demostrar que estava recuperat. "Gaudint de la natura després d'un petit ensurt", tuitejava aquest matí al seu compte oficial.La setmana passada Banderas va notar un fort dolor al pit mentre practicava esport a la seva mansió de Londres. Ràpidament va avisar els serveis d'emergència, que se'l van endur a l'hospital i el van ingressar en observació per comprovar que el seu estat millorés. Diumenge al matí els metges li van donar l'alta després de certificar que estava recuperat.L'actor ha assegurat al diari The Sun que es tracta d'un episodi "sense importància" i ha explicat que ja es troba molt millor, tot i que encara està una mica "afeblit" per l'ingrés hospitalari. No és la primera vegada, però, que l'actor pateix un incident que l'obliga a passar per l'hospital. Al novembre va patir un accident mentre participava en el rodatge d'una nova pel·lícula i va acabar amb un ull de vellut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)