Els Mossos d'Esquadra i els centres educatius de Catalunya apliquen des de finals d'any un procediment per detectar casos d'adoctrinament que suposin un risc per a la seguretat | L'intendent Xavier Porcuna explica que l'objectiu no és "que els mestres facin de policies" sinó que tinguin les "eines suficients" per garantir que els menors viuen "amb absoluta llibertat" | Interior ha rearmat el cos policial català contra l'amenaça terrorista mentre la incorporació al centre d'intel·ligència i la convocatòria de la Junta de Seguretat segueixen pendents