Carme Forcadell, a l'entrada del TSJC Foto: Adrià Costa



La presidenta de Parlament, Carme Forcadell, denuncia aquest dilluns en un article publicat al New York Times "la censura" i la "repressió" a la qual el govern espanyol sotmet Catalunya arran del procés sobiranista. La segona autoritat de Catalunya, investigada per haver permès la votació de les conclusions de la comissió sobre el procés constituent, alerta que "està en joc" el fet que els interessos dels ciutadans puguin ser "debatuts" al Parlament de Catalunya i la "llibertat d'expressió" dels diputats.En el seu article, Forcadell fa un repàs dels esdeveniments dels darrers mesos. Explica com està en l'ull de l'huracà judicial per "desacatament i negligència" quan el seu "crim" va ser, simplement, "complir" amb les seves "funcions com a presidenta", que va ser "permetre un debat demanat per la majoria de la cambra". També recorda els centenars de càrrecs electes que estan acusats per promoure la independència des dels municipis i el judici al qual serà sotmès l'ex-president Artur Mas i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau per haver fet el 9-N. "El seu crim va ser crear punts de votació perquè els ciutadans poguessin expressar la seva opinió", afirma.Aquest és, diu Forcadell, només un exemple de l'"estratègia del govern espanyol d'utilitzar mesures judicials" per resoldre assumptes polítics amb Catalunya. "S'està utilitzant un sistema judicial polititzat per silenciar la dissidència i el debat democràtic", denuncia. Al seu judici, tot plegat és un "assalt judicial per part d'Espanya a la democràcia catalana i a la llibertat d'expressió", així com un clar exemple de la "violació" de la separació de poders.L'única resposta del govern espanyol, segueix Forcadell, és una "operació de diàleg" que titlla de "cosmètica". La presidenta del Parlament cita el precedent d'Escòcia per buscar comprensió. "Com és el cas del nacionalisme escocès, la política i la societat catalana tenen un caràcter profundament pro-europeu, molt diferent dels moviments euroescèptics que ha defensat el Brexit i de les exigències populistes de l'extrema dreta", argumenta.En comptes d'afavorir una negociació, diu Forcadell, el govern espanyol aposta per la "repressió" i la "interpretació restrictiva" de la Constitució, que s'ha acabat convertint en un "escut contra el diàleg". Forcadell reclama que la ciutadania catalana sigui "escoltada", sobretot tenint en compte que "més del 80% dels catalans estan a favor de decidir el seu futur" a través d'un referèndum. Forcadell també deixa clar que les institucions catalanes treballen perquè el referèndum pugui fer-se a la tardor com a molt tard mentre el govern espanyol "obstrueix" tots els esforços de Catalunya per "acordar" la votació.

