Pues nada, para algún juez de Badalona romper una resolución judicial frente a las cámaras de TV e incumplir la misma (12-O) sale gratis. https://t.co/aAQcSZ0rd1 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) January 30, 2017

El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha arxivat aquest dilluns la investigació contra els regidors de l'Ajuntament de Badalona que van obrir el consistori el passat 12 d'octubre , dia de la Hispanitat. El magistrat considera que els fets no són constitutius de delicte. La investigació es va obrir el mateix dia arran d'una denúncia del PP i d'un particular contra els regidors Oriol Lladó, José Téllez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran.Concretament, el magistrat Josep Maria Noales creu que no es va produir cap delicte de desobediència perquè, malgrat que un jutjat contenciós-administratiu va suspendre cautelarment l'obertura al públic de l'ajuntament, la resolució judicial no contenia cap "requeriment o advertència d'incórrer en un delicte" dirigits directament als regidors si, finalment, obrien el consistori.De fet, el propi titular del número 4 de Badalona va rebre l'encàrrec de notificar la resolució del contenciós-administratiu a l'Ajuntament de Badalona l'octubre de 2016 i en la interlocutòria d'aquest dilluns assegura que "va resultar fins a cert punt sorprenent que no contingués cap tipus de requeriment o advertència o que no s'exhortés el jutjat en funcions de guàrdia a fer-lo, en cas d'omissió, per error, en la mateixa resolució". Una línia similar al que els experts consultats perel dia dels fets ja van avançar El jutge continua la seva argumentació assegurant que els regidors "hàbilment" van fer creure que l'obertura de l'ajuntament estava prohibida encara que ell entén que no. L'explicació que el magistrat dóna és la següent: "Per entendre l'afirmació anterior, de manera necessària cal emmarcar els fets en el clima polític actual, on una certa part de la població catalana, o almenys una certa part de la seva representació política, creu convenient la 'desobediència' com a mitjà per assolir els seus objectius. Així doncs, partint de la premissa anterior, no és cap disbarat considerar que 'una persona vol fer creure als altres que està cometent un delicte', cosa que fora del marc anterior seria impensable".En aquest sentit, el jutge creu que els regidors de Badalona van buscar "ressò mediàtic d ́una determinada postura política amb l ́ajut impropi de l ́Administració de justícia" i posa com a exemple d'això a Téllez, que va estripar la resolució judicial que suspenia cautelarment l'obertura al públic del consistori. Per al magistrat, l'acció va ser "sorprenent" però "es va tractar d'una simple escenificació" i no un acte de desobediència com van titular l'endemà els mitjans. I acaba afirmant que si bé va ser un gest "desagradable i mal educat", estava emparat per la llibertat d'expressió.Amb tot, el jutge arriba a la conclusió que si després d'aquesta "escenificació" els regidors haguessin ordenat "l'obertura de les portes al públic i als empleats públics, i tots ells haguessin entrat a l'Ajuntament, s’hagués produït la veritable desobediència". Tanmateix, Noales afirma que la desobediència "no es va produir, i els fets es van limitar a una mera 'performance' ('performance', segons el diccionari anglès: actuació o representació artística amb cert grau d’improvisació,)". I subratlla: "Dit ras i curt, el dret penal no castiga les 'performances'".En tot cas, al líder del PP, Xavier García Albiol, no li ha agradat gaire la decisió judicial d'aquest dilluns:

