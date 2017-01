El cap de files del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) a Madrid, Francesc Homs, ha presentat aquest dilluns una denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; l'exministre de Salut, Alfonso Alonso; i la secretària d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Susana Camarero; per un "possible delicte de desobediència i prevaricació administrativa". Es refereix a l'incompliment d'una sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre subvencions vinculades al 0,7% de l'IRPF. La denúncia s'ha presentat davant la Fiscalia de Barcelona. Fa una setmana , el TC dóna la raó a la Generalitat en el conflicte de competències que va presentar contra el govern espanyol per la resolució de la secretaria d'Estat de Serveis Socials del maig del 2016 que convocava subvencions per a programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRPF. Els magistrats desactiven l'estratègia del govern espanyol per recuperar la competència en aquest camp, després que –en vista de les anteriors sentències que donaven la raó al Govern- l'executiu aprovés un nou marc normatiu que intentava justificar la seva capacitat de donar les subvencions per la necessitat de gestionar-les de manera centralitzada."Hem fet un exercici de transposició", ha determinat Homs, en referència a la denúncia i a la semblança argumental que hi ha entre el text i la doctrina que fa servir la Fiscalia per anar en contra dels responsables polítics catalans. "No tinc cap mena de dubte que ens en sortirem. És fonamental que els que tenim convenciment demòcrata desemmascarem coses. Ara tindran una prova per interposar querelles contra aquells que han desobeït sentències fermes. Si no, és que ens persegueixen simplement perquè hem posat urnes", ha determinat el cap de files del PDECat a Madrid."Ens en sortirem perquè estem en un context europeu. A les portes del judici del 9-N, tenim tot el dret a defensar-nos fent servir els seus arguments tal com si fos un mirall", ha manifestat l'exconseller de la Presidència. "No sé com actuarà la Fiscalia, però sí que sé quina importància té això", ha apuntat sobre la documentació aportada, Segons Homs, el govern espanyol ha incomplert 70 sentències des del 1992."Porten deu sentències consecutives buscant subterfugis jurídics per exercir unes competències que no tenen. Ara tindran la prova del cotó per saber si ens persegueixen per idees polítiques o per fonaments de dret", ha apuntat el dirigent nacionalista, que no té clara quina decisió prendrà la Fiscalia. No ha volgut anticipar quin serà el posicionament de l'organisme: "Tenim opcions i hipòtesis de treball".La direcció de l'antiga CDC ha decidit aquest dilluns que Homs lideri l'estratègia del partit contra la judicialització del procés . La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, ha assegurat que l'experiència personal del cap de files del partit a Madrid -investigat pel 9-N i a prop de conèixer la data en la qual se'l jutjarà al Tribunal Suprem- el converteix en la persona idònia per a aquesta responsabilitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)