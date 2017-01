01/01/1970

El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum sosté que no han de fixar topalls per determinar la validesa de la consulta ni debatre sobre el procés constituent | Estudiaran si una de les accions per recollir adhesions a Espanya serà defensar el referèndum al Congrés | Sobre el cas Santi Vidal afirma que el moment "que viu Catalunya requereix molt diàleg i vocació de consens i, sobretot, prudència"