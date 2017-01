L'actriu nord-americana Barbara Hale, que va interpretar Della Street, la popular secretària de Perry Mason, ha mort aquest dissabte als 94 anys a la seva casa de Califòrnia. La sèrie que li va donar la fama, Perry Mason, es va emetre a la cadena CBS, dels Estats Units, durant nou anys, entre el 1957 i el 1966. Més tard, entre el 1985 i el 1995, es van rodar una trentena de telefilms protagonitzats també pel detectiu interpretat per Raymond Burr.​Hale també va ser coneguda per altres papers en films com The Jackpot amb James Stewart; A Lion Is in the Streets i Seminole.​La mort de Hale es suma als decessos d'aquest dissabte de l'actor anglès John Hurt , conegut pels seu paper a la sèrie Jo Claudi, i a les pel·lícules Harry Potter i Alien, i d' Emanuelle Riva , popular per ser la protagonista de la mítica pel·lícula Hiroshima mon amour d'Alain Resnai, i Amor, de Michael Haneke. Per aquest darrer film, Riva va passar a la història al ser l'actriu més gran nominada a un Òscar.

