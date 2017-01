Neu a la collada de Toses, aquest divendres. Foto: Josep Maria Montaner

Protecció Civil ha desactivat definitivament l'alerta del Pla Neucat que es va activar dimecres per l'inici del pas del primer dels dos fronts de neu que ha afectat les comarques del Pirineu i Prepirineu, i que ha causat problemes de mobilitat especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el Solsonès.Aquest divendres un segon front va deixar nevades al llarg del dia en zones on ja havia nevat afectant cotes mitjanes a l'entorn dels 800 m fins al vespre, sobretot de punts del Berguedà i la Cerdanya. Les nevades a cotes mitjanes es van mantenir més temps del previst a la predicció i fins al vespre no van pujar per sobre dels 1.100 m.Un cop finalitzat aquest segon front, El Departament d'Interior ha decidit desactivar el pla Neucat, ja que les incidències derivades de les nevades s'han normalitzat gairebé totalment. De fet, aquesta tarda només resta una carretera on són obligatòries les cadenes , la BV-4031 a Castellar de n'Hug, al Berguedà.

