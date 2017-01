La jugadora del KH-7 BM Granollers, Laura Steinbach, en un partit recent. Foto: Xavi Solanas



El Palau d'Esports de Granollers, durant un partit del Mundial d'Handbol masculí del 2013 Foto: @granollers El Mundial el jugaran 24 equips, distribuïts en 4 grups. Es jugarà en sis pavellons: el Palau d'Esports de Granollers, amb capacitat per 5.200 espectadors; el nou Palau Blaugrana, amb 12.000 seients; el Barris Nord de Lleida, per 5.500; el nou Palau d'Esports de Tarragona, que està previst que tingui uns 5.000 seients; i el Pavelló Ciutat de Castelló, que podrà acollir 5.200 persones. És el primer cop que l'estat espanyol organitza un mundial femení d'aquest esport.

Ja és oficial: Catalunyà serà seu del Mundial d'Handbol femení que tindrà lloc l'any 2021. Així ho ha decidit aquest dissabte a la tarda la Federació Internacional d'Handbol a la reunió que han tingut a París, aprofitant el Mundial masculí que s'està disputant a la capital francesa.L’anomenada candidatura del Mediterrani, encapçalada per Granollers i que també compta amb Barcelona, Lleida, Tarragona, Badalona així com Castelló de la Plana, s'ha imposat a l'opció d'Hongria, l'altra que havia arribat a la final.Durant la presentació s'han destacat la "passió" que aquestes ciutats tenen per l'esport i com volen que l'handbol femení "tingui tot el reconeixement que es mereix" i que els noies "puguin viure un esdeveniment tan important com és un mundial". La candidatura vol un mundial global "per propagar els valors de l'esport i augmentar els seus practicants".Durant la presentació s'ha destacat les bones connexions amb què compta la candidatura amb qualsevol punt del món i el pes que té el turisme, un fet que permetria acollir sense problemes a jugadores, tècnics i públic que assisteixi al mundial.També s'ha destacat el ple suport institucional a aquest esdeveniment: des de tots els alcaldes implicats fins al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A més, s'ha recordat l'experiència en organitzar o acollir esdeveniments d'aquest tipus: en el cas de Granollers, les Olimpíades de 1992 o el Mundial d'Handbol masculí del 2013.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)