Montse Sánchez s'ha convertit aquest dissabte en la nova presidenta de la plataforma independentista Súmate. La candidata s'ha imposat a Manuel Puerto per un resultat de 98 vots a 48. Sánchez havia agafat la presidència del col·lectiu després que l'antic president, Josep Maria Clavero, deixés el càrrec per motius de salut Sánchez, que a més de ser la primera sòcia que va tenir Súmate és la coordinadora del Baix Llobregat (un dels principals territoris dels quals es nodreix l'entitat), representava la candidatura oficialista i continuista i tenia el suport d'Eduardo Reyes, el primer president de Súmate i actual diputat de Junts pel Sí. Sánchez considera que el gran repte de Súmate és que es faci el referèndum i que el sí s'imposi però sense renunciar a una "col·laboració" amb la resta d'entitats sobiranistes, com ara l'ANC i Òmnium."De la mateixa manera que demanem unitat d'acció a les forces polítiques nosaltres també hem de tenir una unitat d'acció. Ens hem d'adaptar i afegir-nos sense perdre el nostre perfil", argumenta Sánchez. Més enllà de la campanya pel referèndum, la candidata considera que Súmate no pot obviar la participació en actes de naturalesa social, com ara La Marató de TV3, una implicació que va ser criticada pel seu rival. "No vol dir distreure's. Hi ha moltes maneres d'arribar a la gent i molts actes socials permeten divulgar el missatge de Súmate", defensa.

