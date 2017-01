Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Foto: Òmnium Cultural

Assemblea general ordinària d'Òmnium. Foto: Òmnium Cultural

“Sempre hem dit que no entendríem que no es posessin d’acord les forces sobiranistes”, ha recalcat Cuixart, sobre les negociacions CUP-JxSí dels comptes per al 2017. “Per tant, una vegada més –i en contra del que ens volen fer veure des de l’estat espanyol, avui hem fet un pas més en la construcció d’aquesta república catalana”, ha afegit el president d’Òmnium Cultural. “Es tracta d’una etapa que hem superat malgrat tots els malgrats”, ha ironitzat Cuixart.“S’ha posat en valor la transversalitat del moviment sobiranista i demostrat la seva maduresa i sentit d’estat, que des de les entitats sempre hem reivindicat”, ha insistit el president d’Òmnium Cultural, que en l’assemblea general ordinària (AGO) celebrada al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona ha aprovat amb un ampli consens el pressupost de l’entitat i el seu pla de treball per al 2017.