Hoy en Sevilla he anunciado que seré vuestro candidato a la secretaría general del #PSOE. Será un honor liderar vuestra causa. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de gener de 2017

el PSOE té

"

una força

enorme", alhora que s'ha mostrat

"

convençuda" que

"

ens

aixecarem

molt

ràpid

i

en condicions

de tornar a

guanyar

molt

aviat"

unes

eleccions

generals

.

L'ex-secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que es presentarà a les primàries per liderar el partit. El polític socialista ha assegurat des de la localitat andalusa de Dos Hermanas que "serà un honor liderar la candidatura de la militància".Amb aquesta decisió, el partit ja té dos candidats a la secretaria general després que Patxi López anunciés la seva candidatura a meitat de mes En aquest procés de primàries encara falta per saber, però, si la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, es presentarà per competir amb López i Sánchez. La líder socialista no ha confirmat ni desmentit encara si farà el pas.En un discurs en una població de Cadis, Díaz ha assegurat aquest dissabte que