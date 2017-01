Cap a les 11.45 del matí, un cop votat el reglament del consell nacional del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), s'ha posat damunt la taula una de les qüestions que més han entretingut els dirigents de l'antiga Convergència durant els últims mesos: la solució definitiva al règim d'incompatibilitats i la seva afectació en els càrrecs de l'executiva que no el complien. Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, ha explicat que la direcció volia ser escrupolosa amb els estatuts i que, per tant, aquest dilluns havia decidit que Lluís Guinó, Elsa Artadi, Montserrat Candini i Albert Batet deixarien avui la cúpula en no complir amb la limitació estatutària. A partir d'aquí ha arrencat un intens debat, segons diverses fonts consultades perEn total s'han registrat una vintena d'intervencions. Hi ha hagut consellers nacionals que s'hi han posicionat en contra i d'altres que no veien malament la proposta. També n'hi ha hagut que han proposat alguna solució alternativa. Finalment Pascal, parlant en nom de la direcció, ha fet un resum de les intervencions i ha arribat a la conclusió que el sentiment dels quadres era que calia afegir excepcions al règim d'incompatibilitats. Si se seguien fil per randa els estatuts, però, aquestes excepcions només es podien fer si es demanava un infome previ a la comissió per a la qualitat democràtica que presideix l'exalcalde Xavier Trias.Com que la cúpula volia solucionar això avui, sense més dilacions, el que s'ha fet ha estat demanar una votació "política" per validar que Batet, Guinó, Artadi i Candini seguissin dins l'executiva. Pascal ho ha plantejat en els següents termes, segons fonts del consell nacional: l'organisme valida la seva continuïtat i els quatre dirigents posen en marxa tots els tràmits amb la comissió per a la qualitat democràtica per regular les incompatibilitats. S'abordaran en grup, no un per un, segonts fonts coneixedores del mecanisme, i tot indica que el procediment s'aprovarà sense sobresalts.Aquesta votació "política" ha rebut el suport de més de dos terços dels consellers nacionals -alguns integrants de Moment Zero, corrent que va sortir perdedor del congrés, hi han votat en contra o bé s'han abstingut perquè volien que el règim s'apliqués ja-, de manera que la direcció seguirà tenint 12 membres. Amb un compromís de la cúpula: les incompatibilitats es "modificaran" en un futur, tot i que ningú hi ha volgut posar dates. Què hauria passat si no s'hagués validat l'oferta que ha fet Pascal? S'hauria complert el que ella mateixa va avançar dilluns: Batet, Guinó, Artadi i Candini haurien plegat i s'hauria demanat un informe a la comissió per a la qualitat democràtica per avaluar com s'haurien hagut d'omplir les vacants. Ara bé, els quatre haurien seguit col·laborant amb la cúpula.El règim d'incompatibilitats és una de les qüestions més espinoses que ha afrontat el PDECat al llarg del seu mig any d'història. Els estatuts estipulen que els membres de la direcció executiva no poden acumular més de dos càrrecs orgànics i institucionals -no es pot ser diputat, alcalde i integrant de la cúpula, per exemple-, i hi ha responsabilitats dins de l'administració que són directament incompatibles amb l'executiva. Per exemple: no es pot ser conseller, secretari general o director general d'un departament i, al mateix temps, formar part de la direcció encapçalada per Pascal i Bonvehí.Amb aquesta solució, el PDECat tanca una etapa i guanya tranquil·litat interna a l'hora d'afrontar els principals reptes del país per als propers mesos. El consell nacional també ha estat informat de la posada en marxa d'una campanya per muscular ideològicament el partit, i ha traçat una estratègia metropolitana amb polítiques concretes per a cada municipi.

