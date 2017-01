El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) arrencarà durant les properes setmanes una campanya sota el lema "StartCat: el millor país comença aquí". Així ho ha anunciat davant del consell nacional la responsable d'estudis i projectes de la direcció, Elsa Artadi, que també és la directora general de coordinació interdepartamental de la Generalitat. Des de dins de la reunió, el cap de files del PDECat a Madrid, Francesc Homs, ha fet una fotografia de la imatge de la campanya:La formació té previst celebrar convencions entre el febrer i l'abril que han de culminar en una "gran conferència ideològica" a la primavera. Des de la seva posada en marxa al juliol, el PDECat insisteix en presentar-se com una força de "centre ampli" des del "carril central" del sobiranisme. Com s'arribarà fins a la conferència ideològica? Hi haurà una desena de xerrades sectorials en què la formació, segons fonts del partit, mirarà d'obrir-se per presentar el projecte directament als interessats.Els àmbits seran els de salut, ensenyament, seguretat, internacional, igualtat, economia productiva, esport i emprenedoria. La primera d'elles tindrà a veure amb l'àmbit sanitari i se celebrarà el 4 de febrer. La gran majoria seran a Barcelona, però n'hi haurà algunes que s'organitzaran al territori. Ha de servir, com resumeix un dirigent consultat, per donar a conèixer el projecte de la formació i per muscular-se ideològicament camí del referèndum i de les eleccions constituents.Un dels punts de l'ordre del dia era sobre l'estratègia metropolitana, i n'ha sortit una conclusió: reforçar el missatge a través de polítiques concretes a cada municipi i en funció del càrrec que s'ocupi en un ajuntament. És a dir: que hi haurà solucions diferenciades en funció de si cal aplicar polítiques com a regidor o bé com a alcalde.

