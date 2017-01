Membres del consell polític de la CUP, aquest dissabte a Vilafranca. Foto: ACN

La CUP dirà "sí" als pressupostos de la Generalitat. Així ho ha decidit aquest dissabte a Vilafranca del Penedès el seu consell polític -que reuneix les assemblees territorials- i el grup d'acció parlamentària -que aglutina les organitzacions afins-, per 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions, tal com ha avançatTot i això, el portaveu del secretariat nacional Quim Arrufat ha condicionat aquest suport i ha posat deures al Govern. Així, en roda de premsa posterior al conclave, ha demanat que l'executiu treballi perquè el referèndum es pugui celebrar fins i tot abans del setembre, en cas que la repressió de l'Estat obligui a avançar la data prevista per a la votació. En concret, ha reclamat "que tingui llest el referèndum el mes de maig", ja que "el referèndum unilateral exigeix de tota la intel·ligència i preparació". "No ens podem permetre un altre 9-N", ha etzibat.D'aquesta manera, Arrufat ha deixat molt clar que el que faran serà un "vot favorable a la tramitació dels pressupostos, malgrat no sigui pel seu contingut social, sinó per deixar el camí lliure a la celebració del referèndum i al procés constituent". "És un sí condicional, amb data de caducitat, respecte el compromís de no fer durar el referèndum fins més enllà del setembre", ha explicat, i també ha alertat que, "si el setembre no hi ha referèndum, la CUP retirarà el suport al Govern i provocarà que hi hagi noves eleccions". No ha explicat, però, quin mètode utilitzarà per fer caure l'executiu.En aquesta línia, l'exdiputat ha asseverat que el seu serà un "sí a la ruptura democràtica, a la convocatòria del referèndum sense demanar permís ni perdó, al procés constituent, i un no als pressupostos". "Ens hem proposat tombar el règim i construir república el 2017", ha subratllat.Finalment, ha reclamat que s'acabin els xantatges, i ha recordat que el primer va arribar després del 9-N, quan Artur Mas va exigir una llista conjunta per celebrar eleccions plebiscitàries, posteriorment va tornar a reclamar a ERC una candidatura unitària per complir amb la convocatòria del 27-S i finalment s'han situat els "pressupostos autonòmics com a condició necessària per avançar cap al camí del referèndum". "Prou xantatges!", ha etzibat.Així mateix, la diputada Eulàlia Reguant ha lamentat també que els pressupostos "no fan un esforç real i redistributiu ni aborden polítiques públiques de manera valenta" en "un moment de grans desigualtats, de les conseqüències d'anys de crisi econòmica i sistèmica". De fet, fins i tot ha assegurat que la despesa extra en educació, renda garantida de ciutadania i sanitat "responen únicament a la dècima de dèficit de més confirmada per Cristóbal Montoro" -qui va elevar el topall del 0,5% del PIB al 0,6% del PIB, fet que va alliberar 219 milions d'euros-.D'aquesta manera, ha insistit que els comptes no trenquen la "política de privatitzacions i privilegis de 35 anys de CDC que ni el tripartit va modificar". Per això, ha anunciat les esmenes de la CUP es mantindran vives en el debat definitiu en el ple i buscaran aliances per aprovar-les i ha confiat estar "a temps de fer modificacions perquè aquests pressupostos s'acostin una mica als que necessita aquest país". Igualment, seguiran donant suport a les mobilitzacions crítiques amb els comptes i amb les retallades.De fet, l' oferta definitiva del Govern va arribar dilluns i incloïa millores en els tres àmbits que els anticapitalistes consideraven essencials per avalar els comptes. Així, per una banda, l'executiu accedia a algunes de les demandes dels sindicats de l'ensenyament, especialment pel que fa a l'increment de plantilles, fet que va servir per segellar un acord aquesta mateixa setmana . El pacte va generar optimisme en el Govern , que veia com la CUP no podria tombar una entesa tancada amb els sindicats, ratificada per la principal organització del sector, la USTEC-STEs, que divendres va desconvocar la vaga d'educació per unanimitat de la seva cúpula.Per altra banda, l'executiu també va proposta un avançament del període d'implementació plena de la nova renda garantida de ciutadania al 2020, dos anys abans del que preveia inicialment. Tot i això, no hi ha hagut entesa en la tercera pota de l'acord que reclamava la CUP, el de la fiscalitat, com va lamentar El PDECat havia vetat qualsevol increment tributari en l'IRPF a les rendes altes i el vicepresident català, Oriol Junqueras, només va intentar satisfer els anicapitalistes incloent un dels impostos mediambientals que reclamaven, el que grava els vehicles més contaminants -ja previst en el projecte de llei contra el canvi climàtic-.D'aquesta manera, amb l'aval de la CUP, el Parlament podrà donar llum verda definitivament als pressupostos del 2017 en el ple del 8 i 9 de febrer -a no ser que grups com C's o el PP demanin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, fet previsible i que podria retardar la votació fins a un màxim d'un mes-. Així, l'avís de Carles Puigdemont conforme convocaria eleccions anticipades en cas que aquests comptes tornessin a ser tombats ja és passat, i ara els partits i entitats sobiranistes es podran centrar en l'organització del referèndum previst pel setembre i en la campanya del "sí".De fet, el debat dels anticapitalistes ha versat en relació al projecte de pressupostos del Govern i a les esmenes que els han acceptat les darreres setmanes, però també a un document en què es detalla en quin punt es troba l'impuls del referèndum i del procés constituent. Així, els representants del consell polític i del grup d'acció parlamentària han escollit entre dos documents que enfocaven el moment polític i que, en funció de tots els elements, un proposava votar a favor dels pressupostos i l'altre apostava per fer-ho en contra. El primer, doncs, s'ha acabat imposant.

