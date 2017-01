Tot just una cinquantena de persones s'han manifestat aquest dissabte al matí a Barcelona per demanar l'absolució pels ultres del Centre Cultural de Blanquerna de Madrid, convocats per organitzacions d'extrema dreta com Democràcia Nacional.Els manifestants s'han aturat al davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –ubicat curiosament al passeig Lluís Companys- cridant proclames com "separatistes, terroristes" i "glòria eterna als de Blanquerna" i brandant banderes espanyoles tal com ha mostrat en vídeos Alfonso L Congostrina, periodista d'El País.El Tribunal Suprem va elevar les penes imposades per l'Audiència de Madrid als 14 assaltants del centre durant la Diada del 2013 en introduir l'agreujant de discriminació ideològica. El magistrat va dictar condemnes que van dels dos als quatre anys de presó –les imposades per l'Audiència no superaven els vuit mesos-.La sentència estimava el recurs de cassació interposat per la Fiscalia i alguns dels motius plantejats per la Generalitat i pel seu delegat a Madrid, Josep Maria Bosch.

