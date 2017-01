Es tracta de la protesta més ambiciosa mai organitzada per Unió de Pagesos, aprofitant un moment que considera "clau i oportú". D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat.



La forta nevada que va començar a caure aquest dimecres i que va continuar dijous va impedir la sortida dels tractors de la Cerdanya i el Ripollès. Els pagesos d'aquestes dues comarques s'han traslladat aquest dissabte a Barcelona amb autocars, ha explicat un portaveu del sindicat a NacióDigital. Més de 400 tractors han pres aquest dissabte al matí les principals vies de Barcelona en la culminació de la Marxa Pagesa per la Dignitat . La iniciativa, que va començar dijous en una quinzena de punts del país, culmina avui amb un gran acte a l'avinguda Maria Cristina de la capital catalana. La "marea verda" vol reclamar "dignitat" per al sector i mesures per un reequlibri territorial real.Es tracta de la protesta més ambiciosa mai organitzada per Unió de Pagesos, aprofitant un moment que considera "clau i oportú". D'una banda, davant la definició d'un "model de nou país" que respecti i valori l'activitat agrària, però també, amb efectes més immediats, per evitar noves "retallades" als pressupostos de la Generalitat.La forta nevada que va començar a caure aquest dimecres i que va continuar dijous va impedir la sortida dels tractors de la Cerdanya i el Ripollès. Els pagesos d'aquestes dues comarques s'han traslladat aquest dissabte a Barcelona amb autocars, ha explicat un portaveu del sindicat a

Un dels tractors que ha sortit de l'Alt Urgell. Foto: ACN

La sortida de la ruta de les Terres de l'Ebre ha concentrat 41 tractors. Foto: Sofia Cabanes

Sortida de la marxa a les Terres de l'Ebre Foto: Sofia Cabanes

Sortida de la marxa a Tremp. Foto: Jordi Ubach

L'esdeveniment es divideix en quatre rutes que cobreixen tots els flancs del país. La primera via programada era la Plana i Muntanya de Lleida i Anoia, que havia de sortir des de Bellver de Cerdanya. Finalment només van sortir set tractors de la Seu d'Urgell. Durant el seu recorregut van incorporant els tractors que s'afegien a la marxa des de les altres sortides previstes, com ara Lleida, Tremp, o Oliana. Artesa de Segre i Bellpuig i Cervera, on van fer nit. L'endemà van seguir la ruta incorporant tractors de Calaf, Jorba, Igualada i Martorell, i tots plegats van fer escala i nit a Molins de Rei.La ruta Ebre i Camp de Tarragona va arrencar a Tortosa, i s'hi van anar incorporant tractors d'Amposta, Deltebre, l'Aldea, el Perelló, Gandesa o Mora la Nova, entre d'altres. Tots junts van arribar a Tarragona i es van adreçar al Morell, on van fet nit. Ahir van continuar la ruta i van sumar tractors de Barberà de la Conca, Valls, la Bisbal o Vilafranca del Penedès, i tots plegats es van ajuntar a Molins de Reis.La ruta Comarques de Girona i Maresme va sortir de Figueres (la de Sant Joan de les Abadesses es va cancel·lar). La ruta va fer una parada a Medinyà, on va sumar els tractors provinents d'Ullà. La columna va fer nit a Vidreres i el divendres van continuar per Tordera, Mataró i Badalona, on tornaran a fer nit.Finalment, la ruta Catalunya Central i Vallesos no va sortir aquest dijous, sinó el divendres. Va sortir de punts com Berga, Solsona, Vic (on els tractors van entrar a la plaça de Vic) o Manresa, i van fer la nit a Santa Perpètua de Mogoda abans de dirigir-se a Barcelona juntament amb tractors provinents del Vallès.

