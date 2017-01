El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte en una intervenció davant del consell nacional del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) que el país està a la "recta final" del procés després de l'aprovació de la CUP als pressupostos . "Estem a punt de superar la prova definitiva", ha assegurat Puigdemont, que ha indicat que el sobiranisme ha superat totes les "proves d'estrès". "[L'aprovació dels comptes] És una mala notícia per a l'Estat", ha determinat el president.Puigdemont ha acusat el govern espanyol de fer servir fons reservats per aturar el procés, i ha indicat que el país ja està preparat per als passos definitius. En aquest sentit, ha apuntat que el judici del 9-N començarà el "temps de descompte" de la pertinença de Catalunya a l'Estat, i ha apuntat que l'independentisme ha de fer costat a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega perquè "no només se'ls jutja a ells".El consell polític de la CUP ha decidit fa poca estona un vot afirmatiu als pressupostos de la Generalitat per al 2017, que es debatran definitivament al Parlament entre el 8 i el 9 de febrer. La seva tramitació, previsiblement, es veurà afectada pels recursos que presentaran el PP i Ciutadans per la inclusió en els comptes de partides destinades al referèndum i al procés constituent. Això podria endarrerir almenys un mes l'entrada en vigor dels pressupostos, els primers que aprova l'executiu de Puigdemont.El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha mostrat la seva satisfacció per la decisió de la CUP d'aprovar els pressupostos del 2017 . En un missatge al seu compte de Twitter, el líder d'ERC ha assegurat que l'executiu català seguirà amb la tasca de fer el referèndum sobre la independència després de la tramitació dels nous comptes. En la seva piulada, Junqueras ha enllaçat els perfils del president Carles Puigdemont i de la CUP.Qui també ha reaccionat després del sí dels "cupaires" ha estat l'Assemblea Nacional Catalana, que en un missatge a Twitter ha felicitat Junts pel Sí i la CUP per l'acord. "Celebrem veure avui el camí obert al Referèndum", ha piulat la plataforma independentista.

