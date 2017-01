Els plens dels ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni han aprovat una moció presentada per la CUP d'aquests dos municipis per a la "desmilitarització" i"renaturalització" del parc natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem

el cim!" En aquest sentit es reclama el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de la titularitat del puig Sesolles –a tocar del Turó de l'Home- a la Generalitat o a l'ens local que correspongui.En la moció també es reclama a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot l'àmbit del Parc Natural del Montseny.Tant a Santa Maria de Palautordera com a Sant Celoni la moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de CiU, CUP i ERC i l'abstenció del PSC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)