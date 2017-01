L'habitatge on va perdre la vida una dona a causa d'un incendi. Foto: ACN

Gas Natural donarà explicacions sobre la tràgica mort de la Rosa, la dona de 81 anys de Reus que va morir en el seu domicili en un incendi provocat per una espelma el passat 14 de novembre del 2016. Està previst que el conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, comparegui el proper dijous, cap a les 15.00, a la Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament per parlar sobre el cas.La compareixença de Villaseca va ser sol·licitada per Junts pel Sí però segons la companyia, el directiu hi acudirà de forma voluntària "responent al compromís de transparència i responsabilitat corporativa".La mort que ha motivat aquesta compareixença va provocar una situació de foc creuat entre l'Ajuntament de Reus –els serveis socials atenien l'anciana- i Gas Natural Fenosa. A més, la Generalitat va obrir un expedient sancionador contra Gas Natural -la conclusió pot trigar mesos- per no avisar els serveis socials de l'Ajuntament de Reus que anava a tallar el subministrament de llum a la dona de 81 anys.Després tot el que va succeir, Villaseca va demanar a la Generalitat que aprovés el reglament d'aplicació de la llei catalana 24/2015 per afrontar la pobresa energètica, amb un protocol de comunicació que coordini l'administració amb les subministradores.

