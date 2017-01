L’alcalde d’Aiguafreda, Joan Vila, ha explicat que la consulta que va avançar NacióDigital i que servirà per decidir si volen pertànyer al Vallès Oriental o a Osona es farà entre el juny i l’octubre. Vila ha assegurat que fa un any i mig que treballen en aquest projecte i ha dit que en els propers mesos "es faran reunions amb tècnics i experts perquè la ciutadania tingui tota la informació".Vila ha declarat que malgrat que l'Ajuntament "no pot tenir cap posicionament i s'ha de mostrar neutral", la seva opinió és que sempre ha tingut "més vinculació amb Osona que amb el Vallès". "Com a alcalde la meva postura és neutral i que cada ciutadà voti amb consciencia allò que vulgui i l'Ajuntament recollirà el resultat de la votació", ha declarat

