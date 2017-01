El túnel del Cadí no va aixecar les barreres del peatge aquest divendres al vespre malgrat el col·lapse monumental que s'hi va generar. La nevada, que durant hores va obligar a circular amb cadenes, va provocar cues de fins a 35 quilòmetres entre Gironella (el Berguedà) i el peatge, ja a la Cerdanya.El Servei Català del Trànsit va demanar que s'evitessin els viatges innecessaris en aquesta via però això no va evitar el caos. Una nevada d’intensitat considerable va provocar molts problemes que no es van solucionar fins ben entrada la nit.Poc abans de les set, i després del pas de les llevaneus, es va aixecar l'obligació de portar cadenes en un tram de 40 quilòmetres, túnel inclòs, entre Bagà (el Berguedà) i Bellver de Cerdanya (el Cerdanya)Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, ha lamentat la situació i reclamarà responsabilitats a la concessionària del túnel del Cadí. En aquest sentit, en declaracions a Catalunya Informació, ha destacat que al conjunt de la Cerdanya no hi va haver cap problema a les carreteres malgrat la nevada i ha desitjat que el caos d'aquest divendres no afecti les reserves turístiques.A banda de la C-16, aquest dissabte encara hi ha una vintena més de carreteres afectades per la nevada . A la majoria calen cadenes per circular, però també n’hi ha alguna de completament tallada com la BV-4024 de Bagà cap a Coll de Pal, la BV-4031 a Castellar de n’Hug (Berguedà) o la GIV-4016 entre Planoles i Toses (Ripollès). Hi ha carreteres afectades al Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Alta Ribagorça i el Ripollès.

